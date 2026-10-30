فرمانده انتظامی شهرستان سملقان از دستگیری سارق سابقه‌دار پس از سقوط از ساختمان هنگام فرار خبر داد و گفت: این متهم پس از دستگیری برای فرار از دست ماموران و از سقوط از ارتفاع ساختمان ، جان سالم به در برده و دچار شکستگی در ساق پا شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "عیسی خدایی" فرمانده انتظامی شهرستان سملقان گفت: این متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار شدند که هنگام دستگیری برای فرار از ساختمان به پایین سقوط کرد و از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شد.

وی با بیان اینکه متهم در جریان بازجویی‌ها به ۱۱ فقره سرقت شامل سرقت گوسفند، مرغ و خروس و سایر سرقت‌های خرد اعتراف کرد، افزود: بررسی‌ها نشان داد وی اموال مسروقه را برای تأمین هزینه مواد با قیمت پایین به فروش می‌رسانده است.