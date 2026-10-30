تازه‌ترین ارزیابی مرکز آمار از تحول‌های قیمتی مهر، حکایت از آن دارد که سرعت رشد هزینه‌های اجاره‌نشینی در مقایسه با موج تورم عمومی کشور، روند کندتری را تجربه کرده و در پایین‌ترین سطح در میان اقلام مصرفی قرار گرفته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری منتشرشده، تحول‌های بازار مسکن در عرصه اجاره‌بها در مهر امسال با تعدیل نسبی همراه بوده و شاخص‌های این بخش (ماهانه، نقطه‌ به‌ نقطه و سالانه) پایین‌تر از میانگین تورم عمومی کشور ثبت شده است.

بررسی این آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه اجاره‌بها با فاصله معناداری کمتر از شاخص کل قیمت‌ها قرار دارد و این بخش همچنان کم‌تورم‌ترین گروه در میان ۱۲ دسته اصلی کالا‌ها و خدمت‌های مصرفی خانواده‌ها شناخته می‌شود.

کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین علت ادامه رشد مثبت، اما محدود در این بازار را بازتاب اثر عمومی تورم بر معیشت موجران و وابستگی هزینه‌های زندگی آنان به درآمد حاصل از اجاره می‌دانند.

با این وجود، سیاست‌گذاران عرصه مسکن و شهرسازی امیدوارند که با ادامه تدبیرهای حمایتی و نظارتی، شیب صعودی هزینه‌های تأمین سرپناه برای خانواده‌های مستأجر، بیش از پیش مهار شود.

پایش مداوم تحول‌های بازار زمین و مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن از جمله راهبرد‌هایی است که برای تعادل‌ این بازار دنبال می‌شود.