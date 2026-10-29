به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار خبرهایی در فضای مجازی، مبنی بر غیر فعال شدن کارت‌های هوشمند سوخت خودرو‌های با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ۱۰ سال، به آگاهی می‌رساند که خبرهای منتشرشده، مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیست.

این شرکت در اطلاعیه خود اضافه کرد: از هموطنان درخواست می‌شود که ضمن پرهیز از توجه به خبرهای تأییدنشده و بازنشر مطلب‌های بدون منبع معتبر، خبرها و اطلاعیه‌های مربوط به کارت هوشمند سوخت و روش عرضه فرآورده‌های نفتی را فقط از مراجع رسمی پیگیری کنند.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ضمن تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، از اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی درخواست می‌کند در انتشار خبرهای مربوط به خدمت‌های عمومی، از درستی و اعتبار اطلاعات، اطمینان حاصل کنند.