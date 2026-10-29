فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری سه سارق و یک مالخر و کشف ۱۸۵ کبوتر و ۲ رأس گوسفند مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "علی طاهری" افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت دام به ویژه طیور از مرغداری‌ها و منازل جاجرمی ها ، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی جغرافیای وقوع جرائم و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت شدند و در عملیاتی غافلگیرانه سه سارق و یک مالخر را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به ۴ فقره سرقت طیور در سطح شهرستان اعتراف کردند گفت: در بازرسی از مخفیگاه آنها ۱۸۵ کبوتر و ۲ رأس گوسفند مسروقه به همراه ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت کشف شد .

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم افزود: اموال مکشوفه به مراجع مربوط تحویل و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.