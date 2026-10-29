در حالی که تشخیص سلامت بدنه خودرو به یکی از مراحل مهم خریدوفروش خودرو تبدیل شده است، فعالیت مراکز فاقد مجوز در این حوزه می‌تواند خریداران را با مشکلات و خسارت‌های احتمالی روبه‌رو کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، بازرس هیئت‌رئیسه اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام فعالیت ۱۱۳ واحد صنفی مجاز تشخیص رنگ خودرو در استان البرز گفت: بخش عمده تخلفات این حوزه به مراکز فاقد مجوز مربوط می‌شود که برخی از آن‌ها به‌صورت سیار فعالیت دارند.

صوفی در برنامه نگاه مردم صدا و سیمای استان با اشاره به افزایش اهمیت کارشناسی رنگ و بدنه خودرو در معاملات افزود: با توجه به تبدیل‌شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، رسته صنفی تشخیص رنگ برای نخستین بار در کشور و در استان البرز ایجاد شد تا شهروندان بتوانند از خدمات تخصصی و قانونی در زمان خرید خودرو بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت دقت خریداران پیش از انجام معامله تصریح کرد: فعالیت بدون مجوز و برخورداری‌نداشتن از تخصص لازم، از جمله مشکلات برخی مراکز غیرمجاز است و مراجعه به این واحدها می‌تواند اطمینان خریداران از نتیجه کارشناسی را کاهش دهد.

بازرس هیئت‌رئیسه اتحادیه تعمیرکاران خودرو از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات تشخیص رنگ، پروانه کسب مرکز را بررسی کنند و برای ارزیابی رنگ و بدنه خودرو به واحدهای صنفی مجاز مراجعه داشته باشند