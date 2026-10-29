استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تغییر نگاه جهانی به مردم ایران حاصل ایثار و فداکاری اقشار مختلف است گفت: این تحول نتیجه خون شهدا، مجاهدت رزمندگان، تلاش دولتمردان و حضور مردم در میدان است و دولت و دولتمردان نیز در کنار مردم قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار صمیمی با خانواده جانبازان روشندل با اشاره به اهمیت فرصت خدمتگزاری اظهار کرد:همواره تاکید کرده‌ایم که توفیق خدمت، غنیمت و فرصتی ارزشمند است فرصتی که گذرا بوده و نصیب هر کسی نمی‌شود.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: با وجود سختی ها توفیقات بسیاری حاصل شده است و رزمندگان ما در میدان نبرد با ایستادگی خود تمامی تحلیل‌های نظامی دنیا را به چالش کشیده‌اند.

سرمست با بیان اینکه تغییر نگاه جهانی به مردم ایران حاصل ایثار و فداکاری اقشار مختلف است گفت: این تحول نتیجه خون شهدا، مجاهدت رزمندگان، تلاش دولتمردان و حضور مردم در میدان است و دولت و دولتمردان نیز در کنار مردم قرار دارند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و حملات دشمن به استان اظهار کرد: در طول این جنگ بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بمب و موشک به استان ما اصابت کرد، اما دشمن نتوانست به اهداف خود دست یابد و مردم نیز با آگاهی، بصیرت و همراهی خود اجازه ندادند نظم عمومی جامعه دچار اختلال شود.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در این شرایط، کارنامه متفاوتی از خود به نمایش گذاشت که این موفقیت مرهون مردم آگاه، بصیر و روشن اندیش استان و همچنین تدابیر مدیریتی در سطح استان است.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به نقش خانواده‌های جانبازان گفت: نقش مهم همسران فداکار جانبازان آن گونه که شایسته است دیده نشده است همسرانی که در قامت پرستار، با خلوص نیت و فداکاری در کنار جانبازان ایستاده‌اند و مسئولیت سنگین مراقبت از آنان را بر عهده دارند.

وی گفت: مطالبات همسران جانبازان را پیگیری خواهیم کرد تا فداکاری‌ها و تلاش‌های این عزیزان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.