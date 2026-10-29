مسئول بسیج دانشجویی استان البرز، نامه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دانشجویان را نشانه استمرار ارتباط با جامعه دانشگاهی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری جوانان در مسیر پیشرفت کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ترابی در گفت‌وگوی زنده تلفنی با خبر صدا و سیمای استان با اشاره به بازتاب انتشار نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان، اظهار کرد: این پیام با ایجاد شور و انگیزه در میان دانشگاهیان، بر اهمیت ارتباط مستمر با نسل جوان و نقش‌آفرینی دانشجویان در ترسیم آینده کشور تأکید دارد.

وی با بیان اینکه این نامه حامل پیامی از توجه و محبت به جوانان است، افزود: انتشار این پیام نشان می‌دهد ارتباط میان رهبر انقلاب و جامعه دانشجویی همچنان برقرار است و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های این قشر می‌تواند در مسیر تعامل و هم‌اندیشی مورد توجه قرار گیرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های نسل جوان تصریح کرد: دستاوردهای دانشجویان و جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و بین‌المللی، بیانگر توانایی این نسل برای مشارکت مؤثر در پیشرفت کشور است؛ ظرفیتی که با تقویت روحیه خودباوری و احساس مسئولیت می‌تواند نقش مهمی در آینده ایران ایفا کند.

ترابی همچنین با اشاره به مفهوم «هم‌عهدی» در پیام رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: این رویکرد بر ضرورت همراهی جوانان در مسیر تحقق اهداف کشور و تبدیل انگیزه و توان علمی آنان به اقدامات مؤثر تأکید دارد.

وی با اشاره به حضور نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو در استان البرز گفت: پیام رهبر معظم انقلاب در میان دانشجویان این استان نیز بازتاب مثبتی داشته است و می‌تواند زمینه تقویت امید، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای مسئولیت‌پذیری دانشجویان را فراهم کند.