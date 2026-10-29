معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جنگ رمضان نشان داد که زیرساخت‌ها تنها طرح عمرانی نیستند بلکه بخشی از قدرت اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، گفت: دشمن آمریکایی یکی از تونل‌های آزادراهی شمال به جنوب را هفت بار با موشک‌های سنگرشکن بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگراه جنوب دزفول با اشاره به تهدید دشمن آمریکایی برای حمله به زیرساخت‌های ایران در جنگ رمضان بیان کرد: نخستین محوری که دشمن در تلاش برای قطع آن بود، محور خوزستان به تهران بود که در نقاط مختلف مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش کلیدی وزارت راه و شهرسازی در جنگ رمضان افزود: لجستیک بسیار قوی و بازسازی سریع محورهای آسیب دیده که با تلاش‌های شبانه روزی شخص وزیر و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این جنگ انجام شد، موجب شد تا هیچ کمبود کالایی در کشور احساس نشود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: اقدام‌های گسترده‌ای برای تخلیه و جا به جایی کالاها از بنادر جنوبی کشور در روزهای جنگ تحمیلی سوم توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت جهادی و شبانه روزی انجام شد که خروجی این تلاش‌ها تامین بدون اختلال کالای مورد نیاز کشور بود.

وی افزود: دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ رمضان پس از حمله به اهداف نظامی به سمت حمله به زیرساخت‌های کشور رفت که این موضوع نشان می‌دهد ایجاد زیرساخت‌ها تنها کار عمرانی نیست بلکه بخشی از هویت اقتصادی یک کشور ومنقطه هستند.

بازوند با بیان اینکه راه‌ها، زیرساختی برای تولید ثروت در کشور هستند، اظهارکرد: کلنگ زنی طرح‌ها بدون تامین اعتبار اقدام مناسبی نیست از این رو تلاش مجموعه وزارت راه این است که عملیات اجرایی هیچ طرحی بدون تامین اعتبار لازم آغاز نشود.

معاون وزیر راه با بیان اینکه مقاومت، هویت و سند دزفول است، گفت: ایران اسلامی به پشتوانه شهدا و ایثارگری جانبازان و رزمندگان به قدرتی در جهان تبدیل شده است که می‌تواند جلوی ۲ قدرت نظامی جهان ایستادگی کند.

عملیات بهسازی محور چهارراه آوج تا میانرود (حدفاصل پل کهزاد تا میانرود) و آوج تا سیاه منصور به طول ۲۴ کیلومتر در این آیین آغاز شد.

بزرگراه جنوبی دزفول از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان به شمار می‌رود که اجرای آن می‌تواند در بهبود شبکه ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای دسترسی میان مناطق مختلف نقش موثری داشته باشد.