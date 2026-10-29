عملیات اجرایی بزرگراه جنوبی دزفول شامل عملیات بهسازی محور چهارراه آوج تا میانرود (حدفاصل پل کهزاد تا میانرود) و آوج تا سیاه منصور به طول ۲۴ کیلومتر و ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در آیین اجرای این طرح اظهار کرد: طرح بزرگراه جنوبی دزفول شامل ۲ بخش جاده آوج به میانرود و پل میانرود است که این ۲ بخش دارای پیمانکاران و ردیف اعتباری جداگانه هستند.

عباس پاپی زاده افزود: طرح جاده بزرگراه جنوبی دزفول با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد ریال امروز آغاز شد که براساس برنامه ریزی انجام شده طی ۲ سال تکمیل و بهره برداری می‌شود.

وی ادامه داد: پل میانرود که بیش از ۲ دهه است به دلیل برخی موانع نیمه‌تمام باقی مانده، به پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، این طرح دارای پیمانکار و اعتبار جداگانه است.

نماینده مردم دزفول در مجلس افزود: ۷۰ درصد پل میانرود ساخته شده است و طی یک ماه آینده سازه‌های ساخته شده این طرح، حمل و در محل مستقر می‌شوند.

پیشرفت ۵۵ درصدی بیمارستان بخش مرکزی دزفول

پاپی زاده، بیان کرد: بخش مرکزی دزفول دارای ۱۲۰ هزار نفر جمعیت و ۶ شهر است که از نظر جمعیتی از برخی شهرستان‌های خوزستان نیز پرجمعیت تر است.

وی توسعه زیرساخت‌های درمانی را از دیگر نیازهای اولویت دار بخش مرکزی دزفول دانست و افزود: بیمارستان بخش مرکزی دزفول حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌شود این بیمارستان تا پایان سال ۱۴۰۶ به شرایط مطلوبی برسد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: فعال سازی بزرگراه آوج به میانرود برگ زرینی در کارنامه وزارت راه دولت چهاردهم در شهرستان دزفول است که علاه بر ایمنی این محور مسیر، دزفول به اهواز را ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر کوتاه می‌کند.

جاده پاشنه زاگرس، دزفول را به اصفهان متصل می‌کند

پاپی زاده گفت: تکمیل طرح نیمه تمام بزرگراه جنوبی دزفول معروف به محور آوج به میانرود به عنوان تنها مسیر دسترسی ۶ شهر بخش مرکزی دزفول یکی از اولویت‌های بسیار مهم این شهرستان است که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به تعریض محور شوشتر به دزفول افزود: تعریض پنج کیلومتر نخست این محور انجام شده و در مرحله آسفالت قرار دارد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، جاده پاشنه زاگرس، جاده دزفول به شوشتر و بزرگراه جنوبی دزفول را از طرح‌های مهم راهسازی در این شهرستان دانست و بیان کرد: عملیات احداث جاده پاشنه زاگرس با هدف اتصال دزفول به اصفهان بی وقفه ادامه دارد.

نگاه ویژه وزارت راه دولت چهاردهم برای جبران عقب ماندگی بخش راه خوزستان

پاپی زاده، با بیان اینکه گلایه مندی‌های زیادی از عقب ماندگی راه‌ها در خوزستان وجود دارد، گفت: خوزستان رتبه نخست ترانزیت کشور است و وضعیت کنونی راه‌های این استان مطلوب نیست.

وی رویکرد وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای تکمیل و جبران عقب ماندگی‌های زیرساخت‌های راه خوزستان را قابل تجلیل دانست و ادامه اداد: طرح‌های مختلف راهسازی با نگاه ویژه وزیر راه به خوزستان و دزفول، تعریف شده که با اجرای آنها بخشی از عقب افتادگی راه‌های خوزستان برطرف می‌شود.

آوج به میانرود، یکی از مسیرهای زیبا اما پرچالش و پرخطر دزفول است که در برخی نقاط، باریک و پرپیچ‌وخم بوده و از روشنایی مناسب برخوردار نیست.

نبود گاردریل، چاله‌های خطرناک و نامناسب، دید کور روی پیچ‌ها به دلیل درختان کنار جاده، نبود سرعت‌گیر استاندارد و ورودی نامناسب روستاها همراه با تردد ادوات کشاورزی در این جاده کم عرض باعث شده سالانه تصادفات ناگواری در این مسیر رخ دهد.

بزرگراه جنوبی دزفول از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان به شمار می‌رود که اجرای آن می‌تواند در بهبود شبکه ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای دسترسی میان مناطق مختلف نقش موثری داشته باشد.