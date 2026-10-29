

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه تیم فوتبال نوجوانان ایران به اردوی تایلند و مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آسیا پنجشنبه ۷ آبان در هتل آکادمی مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این مراسم مهدی تاج، رئیس فدراسیون، بهتاش فریبا و کورش برمک، ۲ پیشکسوت فوتبال ایران محمد رحمان سالاری، عضو هیات رئیسه فدراسیون، حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون، علی تارقلی‌زاده، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون، داود پرهیزکار، رئیس مرکز ملی فوتبال و جمعی از خانواده بازیکنان و اعضای کادرفنی حضور داشتند.

در این بدرقه به مناسبت روز مربی از اعضای کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان تقدیر به عمل آمد.

ملی‌پوشان نوجوانان فوتبال ایران پنجشنبه ۷ آبان برای برگزاری آخرین اردوی خود پیش از حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌ها در لائوس عازم بانکوک تایلند می‌شوند و ۱۶ آبان نیز برای شرکت در این رقابت‌ها به وین تیان لائوس می‌روند.

تیم فوتبال کمتر از ۱۷ سال در این مرحله با لائوس، اردن، سریلانکا و پاکستان هم‌گروه است.