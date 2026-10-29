به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا، به همراه سرهنگ دوم پاسدار سید حسین موسوی، مسئول روابط عمومی قرارگاه، و جمعی از مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در رده‌های نیروی زمینی سپاه، با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در شهرهای مختلف استان خوزستان، با آنان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها که در شهرهای میداوود، رامهرمز و شوشتر انجام شد، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان، جایگاه شهدا را ویژه و والا توصیف کرد و اظهار داشت: ما به وجود مطهر و پربرکت شهیدان و خانواده معظم شهدا افتخار می‌کنیم و به نمایندگی از نماینده محترم ولی فقیه در سپاه و مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه، حامل خالصانه‌ترین سلام‌ها و ادای احترام به جایگاه معزز خانواده شهید هستیم.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در جنگ رمضان افزود: کشورهای مسلمان باید یاور ایران و مسلمین در مقابل دشمنان باشند؛ ما از ناو نمی‌ترسیم و شهدای ما اقتدارآفرین شدند و رزمندگان اسلام با تمام وجود در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و ناوها و ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به عقب راندند.

حجت‌الاسلام طباطبایی با تأکید بر اینکه شهدا و رزمندگان شاگردان مکتب امام حسین علیه‌السلام هستند، خاطرنشان کرد: سیدالشهداء علیه السلام، خود و خانواده‌اش را به میدان آورد، تشنگی و گرسنگی و اسارت دیدند اما ذلت ندیدند و عزت‌آفرین شدند و دشمن را ذلیل کردند و همان راه مقدس حسین بن علی علیه‌السلام امروز چراغ راه ایران اسلامی است و این مسیر مقدس با قوت ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهیدان با خدا معامله کردند، تصریح کرد: شما فرزند عزیزتان را به خداوند منان سپردید و خیر و برکت این شهید بزرگوار در زندگی دنیوی و اخروی‌تان جاری و ساری خواهد شد.

در جریان این دیدارها، در منزل شهید حمید ریحانیان‌فر در شهر میداوود، پدر شهید ضمن ادای احترام به مقام رهبر شهید گفت: رهبر عزیزمان و فرماندهان شهید جانشان را تقدیم اسلام عزیز و انقلاب اسلامی کردند؛ فرزندم هم افتخار داشت سرباز انقلاب و اسلام بود و بعد از شهادت رهبر معظم انقلاب بسیار بی‌تابی می‌کرد و روز اول خدمتش بعد از سپری نمودن دوره آموزشی به فیض شهادت نائل گردید. شایان ذکر است شهید حمید ریحانیان‌فر در همایش روز سرباز تیپ امام حسن مجتبی علیه‌السلام سال ۱۴۰۵ به عنوان سرباز نمونه تیپ به نیروی زمینی سپاه معرفی شد.

همچنین در منزل پاسدار شهید علیرضا عسکرزاده در شهرستان رامهرمز، مادر این شهید والامقام ضمن ادای احترام به مقام رهبر شهید و دعای پیروزی رزمندگان اسلام اظهار داشت: در هر مرتبه‌ای که شهید به منزل مراجعه داشتند به نشان ادای احترام، کف پای مرا بوسه می‌زد.

در این دیدار حجت‌الاسلام حمید حاجی‌زاده، مسئول دفاتر نمایندگی ولی فقیه در گروه ۶۴ الحدید، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید عسکرزاده خاطرنشان کرد: شهید عسکرزاده، مؤذن بود و اهتمام ویژه‌ای به نماز جماعت داشت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جریان دیدار از خانواده شهید حبیب رعیت‌پور از تیپ حضرت حجت عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در شهرستان شوشتر نیز شهدا را سرمایه‌های معنوی و جاودانه تاریخ ایران دانست و تأکید کرد: آرامش، عزت پایدار و امنیت کم‌نظیر امروز کشور، ثمره بی‌بدیل خون پاک جوانانی است که در جنگ ۱۲ روزه و رمضان، منافع میهن و آسایش مردمان را بر جان خویش ارجح دانستند و حماسه‌ای ماندگار خلق کردند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع صبر و بردباری والدین و بازماندگان شهدا افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا فرصتی است تا روحیه خدمت، ایثار و ایستادگی در سنگر مسئولیت‌ها بازخوانی شود و همگان از این مشعل‌های فروزان برای ساختن ایرانی قوی، مقاوم و بالنده درس انگیزه و امید بگیرند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ زرهی حضرت حجت (عج) نیز در این دیدارها، هم‌نشینی با بازماندگان کاروان ایثار را مایه افتخار و بازگشت به ریشه‌های اصیل هویتی خواند و تداوم مسیر آنان را تضمین‌کننده پیشرفت و سربلندی روزافزون کشور برشمرد.

در این دیدارها حجت‌الاسلام الهام‌نسب، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ امام حسن مجتبی علیه‌السلام، نیز حضور داشت.

در پایان این دیدارها، لوح تقدیر نماینده ولی فقیه به خانواده‌های معظم شهدا تقدیم شد.