رئیس پلیس راه اصفهان از مجروح شدن سه نفر در حادثه مینی‌بوس در مسیر دولت‌آباد به مورچه‌خورت خبر داد و نسبت به سرعت نامتناسب در جاده‌های لغزنده هشدار داد.

سرعت غیرمجاز و لغزندگی جاده،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی گفت:در ساعت ۱۹:۴۰ امشب، یک دستگاه مینی‌بوس با ۸ نفر سرنشین در آزادراه معلم، در مسیر شهرک صنعتی مورچه‌خورت، واژگون شد که در پی این حادثه، ۳ نفر از سرنشینان مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان این حادثه پس از انتقال به بیمارستان، به‌صورت سرپایی مداوا شدند افزود: علت حادثه ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز و لغزندگی سطح جاده بود.

وی با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز در کنار شرایط نامساعد جوی می‌تواند کنترل خودرو را از راننده سلب کند، افزود: رانندگی ایمن تنها به رعایت سرعت درج‌شده روی تابلوها محدود نمی‌شود؛ راننده باید سرعت حرکت را با وضعیت سطح راه، میزان دید، شرایط جوی و وضعیت ترافیکی مسیر متناسب کند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، پرهیز از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی، توجه مستمر به جلو و اطمینان از سلامت فنی خودرو از مهم‌ترین اصول پیشگیری از حوادث رانندگی است. رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز به دلیل مسئولیت جابه‌جایی مسافران، باید با حساسیت بیشتری به رعایت سرعت مطمئنه و اصول ایمنی توجه داشته باشند.

سرهنگ میرزایی گفت: در شرایط لغزندگی جاده، کاهش سرعت باید پیش از ورود به پیچ‌ها و نقاط پرخطر انجام شود؛ زیرا ترمزگیری ناگهانی یا چرخاندن سریع فرمان می‌تواند احتمال انحراف خودرو را افزایش دهد. همچنین رانندگان باید از شتاب‌گیری بی‌مورد خودداری کنند و در صورت نامساعد بودن شرایط مسیر، با احتیاط بیشتر به رانندگی ادامه دهند.