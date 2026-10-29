به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس،مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: حادثه آتش سوزی در یک انبار ترابری در محدوده سه‌راه جهانبار بندرعباس رخ داده و بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی، امدادی و نیرو‌های عملیاتی در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: در حال حاضر آتش‌سوزی تحت کنترل است و عملیات مهار و اطفای حریق توسط نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی در محل ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه این حادثه تاکنون خسارت جانی و مصدوم نداشته است، گفت: نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی تا مهار کامل حریق و ایمن‌سازی محل در صحنه حضور خواهند داشت.

حسن‌زاده همچنین درباره دود مشاهده‌شده در محدوده سه‌راه جهانبار گفت: دود قابل مشاهده در این محدوده ناشی از همین آتش‌سوزی است و با توجه به عملیات اطفا و کنترل حریق، از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.

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بنا بر اعلام آتش نشانی بندرعباس علت این آتش سوزی پس از بررسی دقیق کارشناسی اعلام خواهد شد.