یک کشاورز پیشرو در کوهنانی با ابتکار در کشت دوم، موفق شد در فصل پاییز محصول گوجه‌فرنگی برداشت کند و رونق تازه‌ای به مزارع منطقه ببخشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، این کشاورز پیشرو پس از برداشت محصول نخست، بار دیگر زمین خود را زیر کشت برد و حالا ثمره تلاش خود را برداشت می‌کند؛ تجربه‌ای که ظرفیت بالای مزارع منطقه را برای تولید بیشتر نشان می‌دهد.

علیزاده، کارشناس جهاد کشاورزی کشت دوم را راهی برای بهره‌وری بیشتر از زمین و افزایش تولید در طول سال دانست.

عبدالهی، مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت نیز میزان برداشت در هر هکتار را شاخصی مهم برای ارزیابی موفقیت این شیوه و برنامه‌ریزی برای توسعه آن عنوان کرد.