





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الاُْمَراءِ اَحْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الاَْغْنیاءِ اَحْسَنُ، اَلْوَرَعُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الْعُلَماءِ اَحْسَنُ، اَلصَّبْرُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الْفُقَراءِ اَحْسَنُ، اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الشَّبابِ اَحْسَنُ، اَلْحَیاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ.

عدالت نیکو است، اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است، اما از ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است، اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است، اما از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است، اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است، اما از زنان نیکوتر. (نهج الفصاحه، ح ۲۰۰۶)

احکام شرعی:

زکات فطره فقیر

سوال) آیا پرداخت زکات فطره بر کسى که توان مالى ندارد، واجب است؟

جواب) اگر فقیر باشد، زکات فطره بر او واجب نیست و اگر سه کیلو گندم و مانند آن و یا قیمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زکات فطره بدهد و چنانچه افرادى تحت تکفل دارد، مى تواند آن را به قصد فطره، بین نفرات خانواده دست گردان کنند و بهتر است نفر آخر، آن را به کسى بدهد که از خودشان نباشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)