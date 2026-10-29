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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی حیدرزاده در جریان بازدید میدانی از مزارع و بررسی خسارت‌های وارده، با حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی دزفول و شوش و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، گفت: وضعیت مزارع با دقت پایش شد تا راهکار‌های علمی و عملیاتی برای مدیریت این آفت در کمترین زمان ممکن اعمال شود.

وی تشکیل کارگروه بحران و اجرای شیوه نامه‌های فوری برای مهار طغیان آفت برگ‌خوار پاییزه در مزارع ذرت و چغندرقند شهرستان دزفول و شوش را ضروری دانست و افزود: جلسه تخصصی با حضور نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی و کارشناسان فنی برگزار شد تا تدابیر لازم برای مهار گسترش آفت در اراضی کشاورزی اتخاذ شود.

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مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: با توجه به حساسیت شرایط، تشکیل کارگروه بحران جهت ارائه راهکار‌های عملیاتی و مقابله با آفت تحت نظارت مستقیم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی، مهار سریع طغیان آفت و پیشگیری از خسارت‌های گسترده به محصولات استراتژیک ذرت و چغندرقند است.

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حیدرزاده در پایان بر نقش کلیدی بخش ترویج تأکید کرد: مقرر شده است تا با سرعت عمل بالا، توصیه‌های فنی و دستورالعمل‌های کنترل آفت از طریق اقدامات ترویجی به کشاورزان ابلاغ شود.

وی افزود: انتقال سریع یافته‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران، اصلی‌ترین ابزار ما برای مدیریت صحیح این بحرانی و جلوگیری از گسترش آسیب در مزارع شهرستان دزفول است.