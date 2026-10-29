معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید با مشارکت مردم، تقویت فعالیت‌های محله‌محور و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدگی به مشکلات شهرستان رامهرمز، با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید به‌جای تمرکز بر رتبه‌ها و ارزیابی‌های اداری، برای کاهش واقعی آسیب‌ها برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه گسترش این آسیب‌ها می‌تواند پیامدهای زنجیره‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: آمارهای ارائه‌شده از سوی آموزش‌وپرورش و حوزه بهداشت درباره آسیب های اجتماعی مطروحه در این جلسه نشان می‌دهد که دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را یکسان‌سازی کنند. وقتی آمارهای ارائه شده ، هماهنگ نباشد، نمی‌توان تصویر دقیقی از وضعیت شهرستان به دست آورد و برای حل مشکلات تصمیم مؤثر گرفت.

نجاتی با بیان اینکه رامهرمز نباید در زمینه آسیب های اجتماعی در چنین رتبه ای قرار داشته باشد، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند و جلسات مربوط به این آسیب‌ها را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر لزوم افزایش فعالیت‌های پیشگیرانه افزود: ائمه جماعات می‌توانند با حضور فعال در مساجد، محافل و مراسم، درباره پیامدهای آسیب های اجتماعی آگاهی‌بخشی کنند. پیشگیری از چالش های موجود باید پیش از آنکه بنیان خانواده دچار آسیب جدی شود، در دستور کار قرار گیرد.

رضا نجاتی با اشاره به ظرفیت حضور معتمدان، بزرگان، شیوخ، خوانین و نمایندگان جریان‌های مختلف اجتماعی در رامهرمز اظهار کرد: حضور این افراد در نشست‌های اجتماعی نشان می‌دهد ظرفیت مردمی قابل‌توجهی در شهرستان وجود دارد که باید بیش از گذشته برای شناسایی مسائل و کاهش آسیب‌ها از آن استفاده شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد محله‌محور گفت: رسیدگی به مسائل اجتماعی نباید صرفاً به برگزاری جلسات اداری محدود شود، بلکه دستگاه‌ها باید در محلات حضور پیدا کنند، افراد مؤثر و مورد اعتماد مردم را شناسایی کنند و با کمک آنان برای حل مشکلات اقدام کنند.

وی افزود: در اهواز نیز اجرای آزمایشی این رویکرد در چند منطقه در دستور کار قرار گرفته است و دستگاه‌هایی مانند ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ، بهزیستی از طریق شناسایی افراد اثرگذار و برقراری ارتباط با آنان می‌توانند در حل مسائل خانوادگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

نجاتی با اشاره به نقش افراد بانفوذ محلی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حل اختلافات خانوادگی تصریح کرد: ممکن است یک خانواده با مشکلات مالی، مسکن یا اختلافات خانوادگی روبه‌رو باشد؛ در چنین شرایطی، افراد معتمد و مؤثر محله، در کنار متخصصانی مانند روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان، می‌توانند در شناسایی مشکل و یافتن راه‌حل کمک کنند.

وی مسجد، مدرسه و پایگاه بسیج را از محورهای مهم فعالیت‌های محله‌محور دانست و تأکید کرد: این رویکرد مورد تأکید رئیس‌جمهورمحترم ، وزیر محترم کشور و استاندارمحترم خوزستان است و همه دستگاه‌ها باید برای تقویت آن همکاری کنند.

نجاتی با طرح این پرسش که در شش ماه گذشته چند جلسه تخصصی برای بررسی آسیب ها در شهرستان برگزار شده است، خواستار افزایش جلسات کارشناسی، بررسی دقیق آمارها و شناسایی مناطق دارای فراوانی بیشتر این آسیب ها شد و گفت: دستگاه‌ها باید مشخص کنند هر منطقه با چه مشکلاتی مواجه است و برای حل آن‌ها چه اقداماتی می‌توان انجام داد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت برنامه غربالگری دانش‌آموزان تأکید کرد و از آموزش‌وپرورش خواست برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) را با جدیت دنبال کند تا از ظرفیت آن برای شناسایی به‌موقع مشکلات و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

نجاتی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به برنامه‌های ورزشی محله‌محور گفت: ورزش و جوانان باید با همکاری مسئولان محلی، برنامه‌های ورزشی و فعالیت‌های عصرگاهی را در محلات توسعه دهد تا از این ظرفیت برای افزایش مشارکت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها استفاده شود.