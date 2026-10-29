معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش نیروی انسانی و مرجعیت علمی در پیشرفت کشور، توسعه همکاری‌های علمی با جهان اسلام، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و تبدیل ظرفیت‌های فناورانه به ثروت و امنیت ملی را از اولویت‌های کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا عارف در نشست با جمعی از نخبگان، دانشگاهیان و فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان استان یزد، پیشرفت‌های علمی کشور را مرهون توجه ویژه رهبر شهید و نگاه عمیق ایشان به برنامه‌های رشد و توسعه کشور دانست.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور است، بر ضرورت حفظ پویایی دانشگاه‌ها، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و گسترش همکاری‌های علمی با کشور‌های جهان اسلام تأکید کرد.

عارف، طرح پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری در یزد را راهبردی مهم برای توسعه استان یزد دانست و گفت: این طرح باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مرجعیت علمی در مسیر شتاب‌بخشی به توسعه کشور افزود: زنجیره علم و فناوری باید به خلق ثروت و تقویت امنیت ملی منجر شود و دانشگاه‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق این هدف برخوردارند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستیابی به جایگاه برتر علم و فناوری در منطقه را از برنامه‌های دولت برشمرد و با اشاره به تجربه جنگ اخیر، علم و فناوری را از عوامل مهم موفقیت کشور دانست.

وی افزود: کشور باید در حوزه سایبری نیز طی دو سال آینده به جایگاه برتر منطقه دست یابد.

آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، نیز هویت علمی، هویت و تفکر را از مهم‌ترین نیاز‌ها و ضرورت‌های جامعه علمی کشور برشمرد.

بابایی استاندار یزد هم با اشاره به اهمیت راهبردی ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری در استان یزد، از فعالیت ۱۹۸ شرکت دانش‌بنیان در یزد خبر داد و این طرح را از برنامه‌های مهم توسعه‌ای استان یزد عنوان کرد.

در ادامه این نشست، رؤسای دانشگاه‌های استان یزد نیز بر ضرورت توجه بیشتر به رشد و توسعه علمی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کردند.

تکمیل پژوهشکده تولیدمثل یزد، تکمیل و تجهیز بخش پیوند، تقویت تجهیزات پزشکی، پیگیری طرح احداث مسکن نخبگان و افزایش اعتبارات آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.