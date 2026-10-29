به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین اختتامیه دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با اشاره به مقام معنوی شهدا اظهار کرد: شهیدان ذخایر عالم بقا هستند و مصداق این آیه شریفه‌اند که می‌فرماید: «إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».

سرلشکر مصطفی ایزدی با تأکید بر نقش شهدا در تعالی جامعه و پیروزی‌های انقلاب اسلامی گفت: شهیدان ذخایر عالم بقا هستند و مردم با تداوم حضور در صحنه، اجازه ندهند دشمن توطئه‌های خود را عملیاتی کند.وی افزود: اگر رزمندگان ما در انقلاب اسلامی در برابر کفر ایستاده‌اند و مرحله‌به‌مرحله شاهد پیروزی بوده‌اند، به این دلیل است که در مسیری حرکت کرده‌اند که مصداق این آیه شریفه است: «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا». خداوند یار کسانی است که در راه او مجاهدت می‌کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس تصریح کرد: آنچه در صحنه‌های نبرد شاهد بودیم، دانشگاه انقلاب اسلامی بود. در نبرد‌های هشت‌ساله، زمانی که فرزندان شما برای «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» مجاهدت می‌کردند، دیدیم که چگونه انسان‌ها مسیر تعالی را طی می‌کنند، به مقامات انسانی می‌رسند و الطاف خداوند شامل حال آنها می‌شود.

ایزدی با اشاره به حضور رزمندگان گلستان در عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران گفت: از این استان معنوی و سرزمین علویان، تیپ نینوا و لشکر ۲۵ کربلا در عملیات فتح مهران حضور داشتند. خاطره‌ای نقل می‌کنم تا بدانیم چگونه نصرت الهی متوجه مسیر نورانی امام امت و ادامه آن، رهبر شهید، بوده است.

وی با اشاره به شرایط جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در آن دوران، مرحله‌ای به نام هجوم دشمن و دفاع متحرک دشمن داشتیم و مهران به تصرف دشمن درآمد. امام فرمودند مهران باید آزاد شود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد برای آزادسازی مهران، ۷۲ گردان نیاز است تا فرمان امام اجرا شود. یکی از یگان‌های حاضر، لشکر ویژه ۲۵ کربلا و تیپ مردم‌پایه نینوا بود که رزمندگان آن از جمله از استان گلستان تأمین می‌شدند.

وی افزود: به دلیل فعال‌بودن جبهه‌ها در ۱۰ تا ۱۲ محور و با توجه به فرمان فرمانده کل قوا، همه رزمندگان تلاش داشتند مأموریت به بهترین شکل انجام شود؛ با این حال، در مجموع توانستیم ۳۳ گردان جمع‌آوری کنیم.

سرلشکر ایزدی با اشاره به تغییر طرح عملیات خاطرنشان کرد: در عملیات کربلای یک، نه‌تنها مهران آزاد شد، بلکه ارتفاعات قلاویزان که سرشار از مین و سیم خاردار بود نیز آزاد شد. پس از آن، در این عملیات بر شهر‌های بدره عراق تسلط پیدا کردیم.

وی با اشاره به ماجرای شکست عملیات نظامی آمریکا در طبس گفت: امام فرمودند شن‌ها مأمور خدا بودند. در دفاع مقدس، انسان‌هایی که در جهاد اکبر، افضل و کبیر پیشتاز بودند، در فضایی معنوی توانستند چنین پیروزی‌هایی را برای ملت ایران به ارمغان بیاورند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه، خاطره‌ای از شهید محمد بروجردی نقل کرد و گفت: یک روز پیش از شهادتش، او مرا خواست و گفت اگر شهید شدم، شما صبر کنید.

سرلشکر ایزدی افزود: فرماندهان ما چنین مقام معنوی و روحی داشتند و حتی یک روز پیش از شهادت، از شهادت خود سخن می‌گفتند. اینها شهیدان ما هستند؛ شهیدانی که به چنین مقاماتی دست یافتند.

وی با اشاره به آزادسازی خرمشهر گفت: وقتی خرمشهر فتح شد، امام فرمودند: «آفرین بر شما که کشور را با بال ملائک نشاندید.»

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه مسیر انقلاب اسلامی، مسیر نور است، اظهار کرد: حرکت انسان‌ها در مسیر نور قرار دارد و انسانی که مسیر تعالی را طی می‌کند، رسالتی بر عهده دارد؛ او باید به سراغ جامعه برود و آن را به سمت اصلاح رهنمون کند.

وی با اشاره به مسئولیت فردی و اجتماعی انسان‌ها افزود: خداوند در قرآن به قیام فرمان می‌دهد؛ قیامی که هم بُعد فردی دارد و هم بُعد جمعی. تبلور این مسیر در جهاد اکبر و افضل است. انسان باید خود را بسازد، در برابر موانع و ترفند‌های دشمن ایستادگی کند و اجازه ندهد دشمن در فضایی شیطانی، مسیر حقیقت را منحرف کند و مانع حرکت جامعه شود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مجاهدت‌های شهید سلیمانی در جبهه مقاومت گفت: شهید سلیمانی در جبهه مقاومت مجاهدت کرد، توطئه آمریکا و صهیونیسم را خنثی کرد و اجازه نداد دشمن علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.

وی ادامه داد: هرجا انقلاب اسلامی توطئه‌ای را خنثی می‌کند، دشمن به دنبال توطئه‌ای جدید می‌رود.

ایزدی با اشاره به موضوع حقوق هسته‌ای تصریح کرد: امام خامنه‌ای فرمودند حقوق هسته‌ای بهانه دشمن است و آنها به دنبال دین و دانش ما هستند و نمی‌خواهند این مشعل نورانی، بشریت را روشن کند و مسیر خود را طی کند.

وی با اشاره به پیوند دین و حکومت در انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی نتوانست اجازه دهد آنچه طی ۳۰۰ سال برای ایجاد فاصله و جدایی میان دین و حکومت بافته شده بود، محقق شود؛ بلکه میان این دو پیوند برقرار کرد. این مسیر را با رهبری امام راحل و امام شهید پیش بردیم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با محوریت ولایت فقیه، با وجود فشارها، جنگ‌ها، محاصره، تحریم و فشار‌های تبلیغاتی و فرهنگی، پایداری خود را حفظ کرده است و نشان داده که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه با پشتوانه مردمی می‌تواند برای ملت‌های دیگر سرمشق باشد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن در حالی که در فضای مذاکره قرار داشت، ناجوانمردانه عملیات خود را آغاز کرد و در ادامه با التماس به دنبال آتش‌بس بود.

سرلشکر ایزدی با اشاره به آنچه فتنه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان خواند، افزود: در این نبرد تاریخی، یک طرف مردم و جبهه ایمان و نور قرار دارند و طرف دیگر، شیطان بزرگ و کوچک و جبهه ظلمات است.

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ هزار کودک، پیر و جوان را به خاک و خون کشیده و در لبنان نیز ویرانی و کشتار گسترده‌ای به بار آورده است؛ موضوعی که به تفکری لیبرالیستی بازمی‌گردد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این تفکر شیطانی در کشور ما نیز در میناب و لامرد فجایعی به بار می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مسیر امام علی (ع) را دنبال می‌کند، گفت: ما حکومتی داریم که رهبر شهید آن، سیدعلی خامنه‌ای، حتی یک متر زمین نداشت و زندگی بسیار ساده‌ای داشت.

سرلشکر ایزدی افزود: امروز نیز در محضر امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای هستیم که مسیر را با صلابت ادامه می‌دهند. دشمن در جنگ رمضان به دنبال تجزیه ایران، فروپاشی و ایجاد شورش در جامعه و بازگرداندن کشور به قرون گذشته بود، اما موفق نشد و این شرایط به بعثت مردم انجامید.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حضور مردم در صحنه گفت: از شما تشکر می‌کنم که این‌چنین طوفنده در صحنه حضور دارید. مردم نشان دادند که چگونه باید با دست خالی در میدان حاضر شوند؛ همان‌گونه که در گذشته و پیش از انقلاب نیز چنین حضوری داشتند.

وی با تأکید بر اهمیت پشتیبانی مردمی از رزمندگان خاطرنشان کرد: حضور شما در صحنه بسیار ارزشمند است و روحیه ایثار و دفاع مقدس، امروز نیز در جان و روح رزمندگان ما جاری است. خداوند نیز با جبهه حق است و در دشت مهیار، بار دیگر شاهد بودیم که چگونه دشمن با عوامل پیش‌بینی‌نشده زمین‌گیر شد.

سرلشکر ایزدی با اشاره به نقش مردم استان گلستان در پشتیبانی از انقلاب اسلامی گفت: در گلستان، هم اهل سنت و هم اهل تشیع پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و راه امام شهید را ادامه می‌دهند؛ از همین رو، این استان به سرزمین علویان معروف است.

وی افزود: شهدای بزرگی در این سرزمین رشد کردند، ساخته شدند و به سعادت رسیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: میدان‌ها را رها نکنید تا دشمن نتواند توطئه‌های خود را عملی کند؛ چراکه رزمندگان با برخورداری از این پشتوانه مردمی، محکم در برابر دشمن خواهند ایستاد.