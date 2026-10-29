رسانه‌های اسپانیا اعلام کردند، شمار کشته‌های برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا به ۷۴ نفر افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی آرتی عربی؛ روزنامه «ال پائیس» از افزایش شمار کشته‌های برخورد دو قطار سریع السیر در اسپانیا به ۷۴ نفر خبر داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسپانیایی در این حادثه مرگبار ده‌ها نفر هم زخمی و مصدوم شدند.

نخست وزیر اسپانیا در واکنش به این حادثه سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

این دومین حادثه مرگبار ریلی در اسپانیا طی سال جاری است.