معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از برنامه دولت برای توسعه گردشگری، تسهیل در صادرات و جلوگیری از قطع انرژی صنایع خبر داد.

تسهیل گری و مشارکت بخش خصوصی دو راهبرد اصلی دولت در توسعه و اقتصاد

تسهیل گری و مشارکت بخش خصوصی دو راهبرد اصلی دولت در توسعه و اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا عارف، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد که با حضور استاندار، رییس مجمع نمایندگان استان یزد، تعدادی از مدیران و صاحبان صنایع استان یزد برگزار شد، با اشاره به خوشنامی مردم یزد اظهار کرد: یزدی‌ها همواره جزو افراد خوشنام کشور بوده‌اند و این خوشنامی امانتی است که باید به نسل‌های آینده سپرده شود؛ موضوعی که مسئولیت سنگینی را بر عهده افراد و مسئولان امروز قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: یزدی‌ها در نهضت‌های پس از انقلاب، محرومیت‌زدایی، مدرسه‌سازی، حرکت‌های جهادی و سایر اقدامات خیرخواهانه همواره از پیشگامان بوده‌اند. اگر به گذشته بازگردیم، بسیاری از شاخص‌های مثبت و ظرفیت‌های موجود در یزد، نتیجه حرکت‌های همیاری و اقدامات خیرخواهانه‌ای است که در سال‌های گذشته انجام شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: در زمینه تصمیم‌گیری‌ها، اختیارات کامل به استانداران واگذار کردیم و خوشبختانه از این اقدام نتیجه گرفتیم. نگاه دولت این است که نقش تسهیل‌گر داشته باشد و اقداماتی را که در زمان جنگ انجام شده و مؤثر بوده است، ادامه دهد و اصلاحات لازم را نیز از مسیر قانونی دنبال کند.

عارف در ادامه، گردشگری را یکی از اولویت‌های کشور دانست و گفت: گردشگری تمدنی و تعامل با کشور‌هایی که در معاهده‌ها، اتحادیه‌ها و پیمان‌های مشترک با ما قرار دارند، در اولویت است. خوشبختانه روند بازگشت گردشگران خارجی به کشور با شیبی نسبتاً مناسب در حال انجام است و باید برای حضور آنان برنامه‌ریزی کنیم؛ چراکه بسیاری از این گردشگران با نگاه فرهنگی و تمدنی به ایران سفر می‌کنند.

وی، افزود: هر اقدامی که برای توسعه این حوزه لازم باشد، انجام خواهیم داد و خوشبختانه یزد یکی از مراکزی است که گردشگران خارجی علاقه‌مند به سفر به آن هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای تأمین انرژی بخش تولید در سال جاری تصریح کرد: امسال تلاش می‌کنیم برق و گاز صنایع قطع نشود و خوراک پتروشیمی‌ها نیز تأمین شود. در بخش کشاورزی نیز برق و گاز آن دسته از واحد‌هایی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند، نباید قطع شود و نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که بازار‌های صادراتی کشور در کشور‌های هدف را از دست بدهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بخش خصوصی یزد با توجه به این ظرفیت‌ها و روحیه مشارکت‌جویی باید همواره پیشگام و الگویی برای سایر استان‌ها باشد، گفت: سرمایه‌ای که در خدمت اعتلای کشور و مردم قرار گیرد، ارزشمند و مقدس است.

عارف با اشاره به تفاوت ساختار اقتصادی یزد با برخی استان‌های دیگر افزود: در استان‌های دیگر، بیشتر شرکت‌ها خصولتی هستند، اما در یزد شرکت‌های خصوصی سهم قابل‌توجهی دارند. در همین زمینه، دولت چهاردهم برای شرایط جنگی، دو برنامه مجزا برای جنگ کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرد که هر دو بر اساس برنامه هفتم توسعه شکل گرفتند و توانستیم در اجرای هر دو برنامه موفق باشیم.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ورود دولت به حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در آنها ندارد، اظهار کرد: خیری که در مناطق محروم برای ساخت مدرسه اقدام می‌کند، با نگاه سرمایه‌گذاری وارد این عرصه نمی‌شود و خوشبختانه این رویکرد خیرخواهانه در یزد بسیار پررنگ است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمینه رفع موانع و اصلاح قوانین گفت: در زمینه مانع‌زدایی، تلاش‌ها و اقدامات بسیار خوبی برای اصلاح قوانین در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم و با فراهم کردن قوانین پایدار، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری را در آنان به وجود آوریم.

عارف با تأکید بر اینکه کشور در شرایط جنگی در برابر نظام سلطه قرار دارد، اظهار کرد: برخی وزرای خارجه کشور‌های دیگر، زمانی که در جلسات خصوصی در برابر مسئولان کشور ما قرار می‌گیرند، از تلاش و پایداری ما ابراز شگفتی می‌کنند و می‌گویند نظام سلطه ما را تحقیر کرده است؛ به‌گونه‌ای که هر روز اعلام می‌کند بخشی از کشور شما متعلق به ماست.

وی همچنین از آمادگی دولت برای ایجاد قطار حومه‌ای در استان یزد خبر داد و گفت: آمادگی داریم طرح ایجاد قطار حومه‌ای در سطح استان یزد را اجرا کنیم و این طرح را برای تهران نیز در حال پیگیری هستیم. در زمینه حمل‌ونقل ریلی، خود استان یزد نیز اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد که شایسته تقدیر است.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت دولت از ایجاد هتل‌های پنج‌ستاره در یزد گفت: طرح‌های گردشگری و صنعتی استان باید تهیه شوند و هر کمکی که در این زمینه لازم باشد، انجام خواهیم داد.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم در تهیه طرح‌ها، نگاه ملی مدنظر قرار گیرد و بازار‌های شانگهای و اوراسیا نیز به‌صورت کامل در این طرح‌ها دیده شوند.

استاندار یزد نیز در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به عملکرد کارآفرینان استان یزد در شرایط دشوار اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی یزد با وجود تحمل زیان‌های ناشی از شرایط موجود، نه‌تنها نیرو‌های خود را تعدیل نکرده‌اند، بلکه در مواردی نیروی جدید نیز جذب کرده‌اند..

محمدرضا بابایی با اشاره به آسیب‌های واردشده به حوزه گردشگری، افزود: شرایط دشوار این بخش، تحقق برخی برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری رویدادمحور را با مشکل مواجه کرده است؛ با این حال، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای متوقف نشده است.

وی از ساخت یک هتل پنج‌ستاره و اضافه‌شدن شرکت یزدریل به ظرفیت‌های ریلی استان یزد تا پایان سال خبر داد و گفت: تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی نیز با تمام توان برای حفظ پویایی اقتصاد استان یزد تلاش می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سهم بالای استان یزد در درآمد‌های مالیاتی کشور، خواستار بازنگری در سهم منابع اختصاص‌یافته به یزد در بودجه شد.

مجتبی دستمالچیان همچنین با انتقاد از قطعی‌های برق در استانی که از تولیدکنندگان برتر برق کشور محسوب می‌شود، واگذاری اختیار مدیریت محدودیت‌های برق به استانداران را ضروری دانست.

وی بازگشت سهم قانونی استان یزد، از حقوق معادن، افزایش سهم نیرو‌های بومی در مدیریت شرکت‌های مستقر در یزد و بهبود وضعیت راه‌های مواصلاتی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به محدودیت اختیارات مدیران استانی در فرایند‌های بانکی و اداری، بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها، رفع مشکلات کارآفرینان در حوزه تأمین اجتماعی و پاسخ‌گویی بیشتر بانک مرکزی تأکید کرد.

دستمالچیان همچنین خواستار اختصاص ۲۰ همت از تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیاردی مورد اشاره در نشست به استان یزد شد و پیشنهاد داد برای مؤدیان خوش‌حساب و پرداخت‌کنندگان به‌موقع مالیات، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت حفظ تولید در شرایط کنونی گفت: افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه، فعالیت واحد‌های تولیدی را دشوار کرده است، اما فعالان اقتصادی استان یزد همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به نبود تعدیل نیرو در سطح استان یزد، بروکراسی اداری، مشکلات تخصیص ارز و محدودیت خطوط اعتباری را از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان دانست و شفافیت بیشتر در تخصیص منابع ارزی و واگذاری اختیارات اعتباری به استان‌ها را خواستارشد.

جوکار همچنین قطعی برق را از مشکلات جدی فعالان کشاورزی، به‌ویژه گلخانه‌داران، عنوان کرد و احیای بافت تاریخی یزد را از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری استان یزد دانست.

رئیس خانه معدن یزد نیز با اشاره به جایگاه استان یزد در استخراج مواد معدنی کشور، بر ضرورت اجرای قانون در بازگشت حقوق دولتی معادن به استان تأکید کرد. حمیدرضا شرافت گفت: با وجود سهم بالای یزد در استخراج مواد معدنی، حقوقی که باید بر اساس قانون به استان یزد بازگردد، به‌درستی محقق نمی‌شود و این مسئله بر نگاه عمومی به فعالیت‌های معدنی تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به نقش نهاد‌هایی مانند ایمیدرو و مجموعه‌های مرتبط با انرژی اتمی در بخش معدن استان یزد، خواستار مشارکت بیشتر این مجموعه‌ها در حل مشکلات اساسی یزد، از جمله تأمین آب شد.

شرافت، دشواری تأمین مواد ناریه، مخالفت برخی دستگاه‌ها با طرح‌های اکتشافی را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه راهکار‌های جایگزین تأکید کرد.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتر فدراسیون‌های ورزشی از تیم‌های استان، از جمله چادرملوی اردکان و شهداب، شد.

رئیس جامعه هتل‌داران استان یزد نیز با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل و کاهش دسترسی گردشگران به استان، گفت: نامناسب‌بودن راه‌های زمینی، کاهش تعداد پرواز‌ها و افزایش هزینه بلیت، موانعی جدی برای توسعه گردشگری یزد ایجاد کرده است.

ناصر طباطبایی با اشاره به محدود بودن پرواز‌های شرکت یزدایر و مشکلات پرواز‌های خارجی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در حوزه ریلی، ظرفیت حمل‌ونقل مسافری متناسب با نیاز‌های استان یزد نیست و در اولویت برنامه‌های شرکت راه‌آهن قرار ندارد.

وی همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌های مربوط به ایجاد منطقه آزاد تجاری در یزد، نبود بسته‌های حمایتی هدفمند برای فعالان گردشگری را نگران‌کننده دانست و هشدار داد: ادامه این شرایط می‌تواند فعالیت بخشی از زیرساخت‌ها و فعالان گردشگری استان یزد را با تهدید مواجه کند.

در این نشست، حاضران بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ملی و استانی، رفع موانع اداری و مالی، تأمین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کردند؛ موضوعاتی که به گفته فعالان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اشتغال، تداوم تولید و تحقق ظرفیت‌های توسعه‌ای استان یزد دارند.