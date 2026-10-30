به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجتبی شورزاده زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و درس گرفتن از آنها را از مهم‌ترین اهداف برگزاری اردو‌های راهیان نور خواند و گفت: همچنین در قالب برگزاری این اردو‌ها دانش‌آموزان با رشادت‌ها و مقاومت‌های رزمندگان اسلام آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان در مناطق جنگی علاوه بر بعد معنوی که دارد می‌تواند در روحیه دانش‌آموزان و تربیت آنها تأثیرگذار باشد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به اینکه امسال نیز طبق روال هر ساله این اردو‌ها برگزار می‌شود، گفت: اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی از ۱۷ آبان‌ماه در خراسان شمالی آغاز می‌شود.

شورزاده گفت: ۴۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام دانش آموزان به راهیان نور برنامه‌ریزی‌شده که باتوجه‌به شرایط جنگی کشور تعداد کاروان‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برنامه‌ریزی‌شده است که در زمان برگشت از راهیان نور مناطق جنوب در مسیر از مناطق جنگ‌زده جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز بازدید انجام شود..