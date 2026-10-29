

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کیک بوکسینگ ایران که با ترکیب ۲۲ ورزشکار به رقابت‌های جشنوراه جهانی کیک‌بوکسینگ ارمنستان اعزام شده بود، با کسب ۱۹ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز در این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.

پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین اعزام رسمی تیم ملی کیک بوکسینگ ایران به رویداد‌های بین‌المللی، تیم ملی کشورمان با ترکیب نیما جنگجو (آذربایجان شرقی)، محمد متین سبزعلی، محمد سعید محمودی اردلی (اصفهان)، آرش اسکندریان، مهدی مرادی، محمد یوسف پورزادی (البرز)، فربد اسمعیلی، ارشیا زحمتکش (تهران) نیما نجارباشی (خراسان رضوی)، امیر مشهدی (سیستان و بلوچستان)، امیرعلی زنگی آبادی، سجاد یاراحمدی قرائی، ابوالفضل جلالی، شهاب الدین بهرامیان، سام پورجمعه، مهدی صمدی راینی، مهران حق دوستی، ابوالفضل خواجه حسنی رابری، حامد مکی (کرمان)، عقیل قربانپور کیسمی (گیلان)، کمیل شریفی و سامان دیوسالار (مازندران)، ۲۲ ورزشکار ملی پوش و به همراه علی ذوالعلی، عبدالرضا رسول اوغلی و منصور صادقی بعنوان کادر فنی و افشین هادی چگینی (رئیس فدراسیون) به صورت رسمی به جشنوراه جهانی کیک بوکسینگ ۲۰۲۶ ارمنستان اعزام شد.

حمیدرضا حجازی سرمربی تیم ملی کشورمان به دلیل کسالت از اعزام به این مسابقات بازماند.

ملی پوشان تیم ملی کشورمان پس از کسب عناوین مختلف در محل اهدای جوایز و رینگ مسابقه، با در دست داشتن چفیه و تمثال رهبر شهید و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

در حاشیه این رقابت‌ها نیز، افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشورمان به پاس قدردانی از حسن برگزاری این مسابقات، با اهدای لوح یادبود از رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ ارمنستان تقدیر بعمل آورد.

نتایج کامل ملی پوشان تیم ملی ایران در جشنواره جهانی کیک بوکسینگ ارمنستان به شرح زیر است:

رده سنی بزرگسالان:

استایل K-۱

ابوالفضل جلالی – وزن ۵۴ کیلوگرم – مدال طلا

مهدی صمدی – وزن ۶۰ کیلوگرم - مدال طلا

سجاد یار احمدی – وزن ۶۰ کیلوگرم - مدال طلا

ابوالفضل خواجه حسنی – وزن ۶۷ کیلوگرم – مدال طلا

مهران حق دوستی – وزن ۷۶ کیلوگرم - مدال طلا

فربد اسمعیلی – وزن ۸۶ کیلوگرم - طلا

کمیل شریفی – وزن مثبت ۹۱ کیلوگرم - مدال طلا

استایل "لوکیک"

محمد یوسف پورزادی – وزن ۶۳.۵ کیلوگرم استایل "لوکیک" مدال طلا

ارشیا زحمتکش – وزن ۶۷ کیلوگرم – مدال طلا

عقیل قربانپور کیسمی – وزن ۷۱ کیلوگرم – مدال طلا

محمد سعید محمودی – وزن ۷۶ کیلوگرم - مدال طلا

شهاب الدین بهرامیان – وزن ۸۱ کیلوگرم - مدال طلا

مهدی مرادی – وزن منفی ۹۱ کیلوگرم - مدال طلا

استایل "فول کنتاکت"

آرش اسکندریان – وزن ۸۱ کیلوگرم – مدال طلا

محمد متین سبزعلی – وزن ۸۶ کیلوگرم – مدال طلا

حامد مکی – وزن منفی ۹۱ کیلوگرم - مدال طلا

امیر مشهدی – وزن ۷۶ کیلوگرم - مدال نقره

استایل "استریل لو کیک"

سامان دیوسالار – وزن مثبت ۹۱ کیلوگرم - مدال طلا

رده سنی جوانان

امیرعلی زنگی آبادی – وزن ۴۸ کیلوگرم – مدال طلا

نیما نجارباشی – وزن ۷۱ کیلوگرم – مدال طلا

نیما جنگجو – وزن ۵۱ کیلوگرم – مدال نقره

سام پورجمعه – وزن ۴۸ کیلوگرم استایل لوکیک" مدال برنز