به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی در تشریح جزئیات جان باختن یک کارگر ساختمانی در اهواز به دلیل سقوط در چاه آسانسور ساختمان هفت‌طبقه در اهواز بیان کرد: تیم عملیاتی آتش‌نشانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در محل و ارزیابی شرایط، عملیات دسترسی به فرد سقوط‌کرده با استفاده از تجهیزات تخصصی امدادونجات آغاز شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی با رعایت ملاحظات ایمنی و انجام اقدامات فنی، موفق شدند پیکر کارگر را از عمق چاه آسانسور خارج کنند

ربیعی از کارگران و نیروهای عملیاتی درخواست کرد در هنگام کار ابتدا نکات ایمنی را رعایت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

روز گذشته نیز یک کارگر ساختمانی در اهواز به دلیل واژگونی جرثقیل در زیر آوار ساختمان گرفتار شد که با اقدامات ماموران آتش نشانی نجات یافت.