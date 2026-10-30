به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ ابراهیم معنوی، فرمانده سپاه شهرستان فاروج گفت: هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام در شهرستان فاروج مورد استقبال مردم متدین، انقلابی و ولایتمدار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مراسم وداع با این شهدای والامقام، ان‌شاءالله شامگاه همان روز در محل میدان مرکزی شهرستان و هم‌زمان با تجمعات شبانه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان فاروج همچنین با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از شهدای گمنام در شهرستان، خاطر نشان کرد: جزئیات بیشتر مراسم، از جمله ساعت آغاز برنامه‌ها و سایر هماهنگی‌های لازم، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.