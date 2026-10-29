امام جمعه موقت تهران، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان قزوین در حوزه‌های علمی، صنعتی، کشاورزی، موقعیت جغرافیایی و انسجام اجتماعی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از این سرمایه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی در نشست شورای عالی راهبردی استان قزوین گفت: قزوین با توجه به مساحت و جمعیت خود، از نظر ظرفیت‌های علمی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، آب‌وهوا، موقعیت جغرافیایی، انسجام اجتماعی و جایگاه سیاسی، از استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود و سرمایه‌ای استثنایی برای توسعه در اختیار دارد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به محدودیت منابع کشور و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، بر لزوم پرهیز از تصمیم‌هایی که هزینه‌های جدیدی برای نظام ایجاد می‌کند، تأکید کرد و خواستار بازنگری در برخی سیاست‌های توسعه‌ای شد.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ باغستان‌های سنتی قزوین به‌عنوان ثروتی ملی، خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت این میراث ارزشمند، هنوز اقدام عملیاتی موفق و مؤثری برای صیانت از آن محقق نشده است و لازم است با مطالعه و تدبیر، الگو‌های اجرایی مناسبی طراحی شود تا مردم نیز بتوانند در مسیر حفظ و احیای باغستان‌ها مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.

امام جمعه موقت تهران مدیریت آب شرب و حفاظت از آبخوان قزوین را از اولویت‌های مهم استان دانست و بر ضرورت استفاده از پساب، کاهش وابستگی به منابع آبی و اتخاذ راهکار‌هایی برای مدیریت پایدار آب تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی همچنین پروژه چشمه نور را فرصتی مهم برای ارتقای جایگاه علمی کشور ارزیابی کرد و از استاندار و مدیران استان خواست با حمایت و پیگیری جدی، زمینه پیشرفت سریع‌تر این طرح را فراهم کنند.

وی در ادامه، گردشگری و میراث فرهنگی را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان برشمرد و بر لزوم پیگیری پروژه امامزاده حسین (ع) و احیای سبزه‌میدان تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی همچنین با اشاره به اهمیت شرایط کشور، نقش مدیران را در انتقال دقیق واقعیت‌ها و تبیین مسائل مهم دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به این موضوع تأکید کرد.

وی با اشاره به مسائل فرهنگی استان، خواستار بررسی دقیق وضعیت فرهنگی قزوین با حفظ شخصیت و کرامت همه افراد، به‌ویژه جوانان و بانوان، شد و تأکید کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه باید با شناخت ظرفیت‌های فرهنگی استان و تدبیر مناسب انجام شود.