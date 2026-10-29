جشن بزرگ شکرگزاری برداشت برنج و انار شهرستان سیروان در روستای ظهیری، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار ایلام و نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این جشن گفت: شکرگزاری از خداوند متعال از مهم‌ترین وظایف انسان است و انتخاب عنوان شکرگزاری برای این جشن، اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان، این مراسم را فرصتی برای تجلیل از زحمات یک‌ساله کشاورزان دانست و تصریح کرد: کشاورزان با سرمایه‌گذاری، تلاش و تحمل سختی‌ها، محصولاتی تولید می‌کنند که در نهایت بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد.

«احمد کرمی» استاندار ایلام، نیز با اشاره به ظرفیت تولید برنج و انار، آثار تاریخی، طبیعت و آیین‌های محلی سیروان گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه جذب گردشگران از سراسر کشور و حتی خارج از ایران را فراهم کنند.

وی خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری گسترده‌تر جشن شکرگزاری در سطح منطقه‌ای و ملی و ثبت رویداد‌های فرهنگی با رویکرد روستامحوری شد و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی را ضروری دانست.

«سارا فلاحی» نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی سیروان، توسعه گردشگری را از زمینه‌های مهم ایجاد فرصت اقتصادی برای مردم شهرستان برشمرد.