به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ عباس شاکری گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بجنورد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی در جاده آسیایی بجنورد ـ آشخانه، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق تاغ را توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان داد این محموله به‌صورت غیرمجاز از استان‌های جنوبی بارگیری شده و به سمت استان‌های شمالی در حرکت بوده است، افزود: در این عملیات، ۴ هزار کیلوگرم چوب تاغ به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد و برای متخلف پرونده تخلف ماده ۴۸ تشکیل شد تا برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شود.