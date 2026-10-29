معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: با بارگیری ١٣ هزار تن محموله کود اوره متعلق به صنایع پتروشیمی طی یک شبانه روز، حدنصاب بارگیری این محصول در مجتمع بندری امام خمینی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود چگنی در جریان عملیات بارگیری و صادرات کود اوره که بر روی یک فروند کشتی تجاری انجام شد، اظهار داشت: ١٣ هزار تن محموله کود اوره متعلق به صنایع پتروشیمی تنها طی ۲۴ ساعت بارگیری و صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت این عملکرد تأکید کرد: این میزان بارگیری که با استفاده از دو دستگاه شیپ‌‌لودر به انجام رسید، معادل دو برابر نرم معمول عملیاتی در این پایانه بندری است و نشان‌دهنده ارتقای توان لجستیکی، افزایش بهره‌وری تجهیزات راهبردی و بهبود شاخص‌های تخلیه و بارگیری در پهناورترین بندر تجاری کشور است.

چگنی افزود: ثبت رکوردهای جدید در زمینه عملیات دریایی و بندری، نتیجه رویکرد حمایتی این اداره‌کل در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات بندری، روان‌سازی فرآیندهای لجستیکی و هم‌افزایی با بخش‌های تخصصی زنجیره تأمین و صادرات است.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بیان داشت: ثبت این حدنصاب عملیاتی در حالی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی رقم خورده است که ارتقای شاخص‌های عملیات بندری، به عنوان یکی از اهداف راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ارائه خدمات مطلوب به صاحبان کالا و رونق تولید و صادرات است.