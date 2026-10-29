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قرعه کشی و برنامه زمانبندی رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای مردان جهان در سال ۲۰۲۶ اعلام شد و فولاد سیرجان به عنوان نماینده ایران در دشوارترین گروه قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گروهبندی اعلامشده، تیم فولاد سیرجان ایرانیان در گروه A این مسابقات با حریفان قدرقدرت جهان همگروه شد:
گروه A:
فولاد سیرجان ایران، زراعت بانک ترکیه، زاویرچه لهستان و والی رناتا برزیل
گروه B:
پروجا ایتالیا، الاهلی مصر، ساداکروزیرو برزیل و جارتا اندونزی
برنامه تیم فولاد سیرجان در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان به این شرح است:
دوشنبه ۲۴ آذر - ساعت ۲۲:۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان - زاویِرچه لهستان
سهشنبه ۲۵ آذر - ساعت ۱۸:۳۰
فولاد سیرجان ایرانیان - والی رناتا برزیل
چهارشنبه ۲۶ آذر - ساعت ۱۸:۳۰
فولاد سیرجان ایرانیان - زیرات بانککارت ترکیه
شاگردان بهروز عطایی، سرمربی نامآشنای والیبال ایران، در این دوره از رقابتها و در گروهی که بیشک از سوی کارشناسان «گروه مرگ» لقب گرفته است، برای صعود و دفاع از اعتبار والیبال باشگاهی کشورمان به مصاف ستارههای نامدار جهان میروند.
این رقابتهای از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی لهستان برگزار خواهد شد.