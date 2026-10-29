قرعه کشی و برنامه زمان‌بندی رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان در سال ۲۰۲۶ اعلام شد و فولاد سیرجان به عنوان نماینده ایران در دشوارترین گروه قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گروه‌بندی اعلام‌شده، تیم فولاد سیرجان ایرانیان در گروه A این مسابقات با حریفان قدرقدرت جهان همگروه شد:

گروه A:

فولاد سیرجان ایران، زراعت بانک ترکیه، زاویرچه لهستان و والی رناتا برزیل

گروه B:

پروجا ایتالیا، الاهلی مصر، ساداکروزیرو برزیل و جارتا اندونزی

برنامه تیم فولاد سیرجان در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان به این شرح است:

دوشنبه ۲۴ آذر - ساعت ۲۲:۰۰

فولاد سیرجان ایرانیان - زاویِرچه لهستان

سه‌شنبه ۲۵ آذر - ساعت ۱۸:۳۰

فولاد سیرجان ایرانیان - والی رناتا برزیل

چهارشنبه ۲۶ آذر - ساعت ۱۸:۳۰

فولاد سیرجان ایرانیان - زیرات بانک‌کارت ترکیه

شاگردان بهروز عطایی، سرمربی نام‌آشنای والیبال ایران، در این دوره از رقابت‌ها و در گروهی که بی‌شک از سوی کارشناسان «گروه مرگ» لقب گرفته است، برای صعود و دفاع از اعتبار والیبال باشگاهی کشورمان به مصاف ستاره‌های نام‌دار جهان می‌روند.

این رقابت‌های از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی لهستان برگزار خواهد شد.