معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر تبدیل علم به ثروت و امنیت ملی و حمایت دولت از ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری یزد گفت: کشور، تنها دو سال برای دستیابی به مرجعیت علمی، جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور و رتبه تک‌رقمی در هوش مصنوعی فرصت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست با جمعی از استادان دانشگاه‌، نخبگان و فعالان دانش‌بنیان استان یزد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و انسانی این استان برای پیشرفت کشور، اظهار داشت: رشد علمی، فقط با ارائه مقاله محقق نمی‌شود، بلکه باید کل زنجیره تبدیل علم به فناوری و تبدیل فناوری به ثروت و امنیت ملی را دنبال کنیم تا مرز‌های فیزیکی و مجازی کشور در مصونیت کامل قرار گیرد.

در این نشست، راهکار‌های تحقق منطقه آزاد علم و فناوری یزد، بررسی و گزارشی از وضع آموزش عالی استان و راهبرد‌های توسعه آن بر مبنای سند «یزد پایدار» به معاون اول رئیس‌ جمهور ارائه شد.

همچنین، استادان، نخبگان و فعالان زیست‌بوم فناوری استان، پیشنهاد‌های خود را درباره ایجاد شهرک دانش یزد، تقویت امنیت سایبری کشور، راه‌اندازی کارخانه امنیت سایبری، رفع موانع اداری فعالیت نخبگان، حل مشکل‌های مسکن آنان و تبدیل نخبگان به شریکان واقعی حکمرانی و تصمیم‌سازی مطرح کردند.

۹۰ درصد جهش علمی کشور مدیون نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب است

معاون اول رئیس‌ جمهور در ابتدای سخنان خود، یاد دانش‌آموزان شهید در میناب و لامرد را گرامی داشت و گفت: این دانش‌آموزان، وسیله آزمایش سلاح‌های خشن استکبار و نظام سلطه شدند.

عارف با توجه به نقش رهبر شهید انقلاب در پیشرفت علمی کشور اظهار داشت: ۹۰ درصد جهش علمی کشور، مدیون نگاه عمیق و راهبردی ایشان به پیشرفت کشور در فناوری‌های نوظهور است.

او اضافه کرد: سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله نیز بر اساس همین نگاه عمیق به فناوری‌های پیشرفته تهیه شد.

معاون اول رئیس‌ جمهور با یادآوری دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۷ گفت: در آن نشست مطرح کردم که باید به فناوری‌های پیشرفته و فضای سایبر به‌صورت جدی‌تر بپردازیم و ایشان نیز بر همین موضوع تأکید داشتند.

مزیت اصلی ایران نیروی انسانی و نخبگان هستند

عارف با بیان اینکه دو جنگ تحمیلی اخیر، درستی راهبرد کشور در توسعه فناوری‌های پیشرفته را اثبات کرد، گفت: مزیت کشور ما نیروی انسانی و نخبگان هستند و تأثیر تلاش آنان در ارتقای توان کشور را در این دو جنگ مشاهده کردیم.

او ادامه داد: نخبگان کشور، حتی در وضع جنگی نیز در المپیاد‌های علمی برای ایران افتخار کسب می‌کنند. البته نخبگان کشور، محدود به عرصه علمی نیستند و در عرصه‌های مختلف، از جمله ورزش کشتی نیز در سطح جهان افتخارآفرینی می‌کنند.

روایت عارف از نقش شهید صدوقی در تأسیس دانشگاه یزد

معاون اول رئیس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سابقه تأسیس دانشگاه یزد در سال‌های نخست انقلاب اسلامی، گفت: شهید آیت‌الله صدوقی در آن مقطع بر تأسیس این دانشگاه اصرار داشتند و ما بهانه‌هایی مانند کمبود بودجه یا استاد را مطرح می‌کردیم، چون در آن زمان، مخالف گسترش کمی مرکزهای آموزش عالی بودیم.

عارف اضافه کرد: شهید صدوقی اعلام کردند که به اندازه بودجه دولت برای ایجاد دانشگاه یزد، منابع مالی تهیه می‌کنند و حتی فهرستی از استادان یزدی دانشگاه‌های تهران را که تمایل داشتند در یزد تدریس کنند، فراهم کرده بودند.

او با توجه به جایگاه کنونی دانشگاه‌های استان، گفت: امروز دانشگاه‌های یزد در زمره دانشگاه‌های برتر کشور قرار دارند و انتظار داریم برنامه‌ای برای ایفای نقش برتر در منطقه، اوراسیا و کشور‌های حوزه تمدنی ایران تدوین کنند.

تنها دو سال برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور فرصت داریم

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر عزم دولت برای تحقق رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب در عرصه علم و فناوری، گفت: تنها ۲ سال وقت داریم که به جایگاه مرجعیت علمی، جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور و رتبه تک‌رقمی در زمینه هوش مصنوعی دست یابیم.

عارف ادامه داد: موفقیت‌های ما در دو جنگ تحمیلی اخیر، حاصل پیشرفت در علم و فناوری بود و آسیب‌ها نیز در نقطه‌هایی وارد شد که به علم و فناوری توجه کافی نکرده بودیم.

او تأکید کرد: نباید پیشرفت علمی را فقط با تعداد مقاله ارزیابی کنیم، بلکه دستاورد‌های علمی باید موجب فناوری‌های کاربردی، ایجاد ثروت و تقویت امنیت ملی شود.

اعلام حمایت دولت از ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری یزد

معاون اول رئیس‌ جمهور با استقبال از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری در استان یزد، از حمایت دولت برای تحقق این طرح خبر داد و گفت: ایجاد این منطقه یک ایده نو است که ما آن را می‌پذیریم و باید سریع‌تر در دولت تصویب کنیم.

همچنین در این نشست، دانشگاهیان و فعالان دانش‌بنیان استان درباره ایجاد شهرک دانش یزد و کارخانه امنیت سایبری در کشور، پیشنهاد‌هایی مطرح کردند.

رفع مانع‌های اداری فعالیت نخبگان، رسیدگی به مشکل مسکن آنان و فراهم‌‌کردن زمینه مشارکت واقعی نخبگان در حکمرانی و تصمیم‌سازی نیز از دیگر موضوع‌های طرح‌شده در این نشست بود.

تأکید بر پیوند دانشگاه و صنعت و گسترش دیپلماسی علمی

عارف در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، افزایش خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها و پاسخگویی مرکزهای آموزش عالی به مسائل اصلی کشور تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌ جمهور، همچنین خواستار پیگیری دیپلماسی علمی و گسترش همکاری‌های علمی با جهان اسلام شد و گفت: اگر این همکاری‌ها زودتر انجام می‌شد، شاید نظام سلطه این جنگ را به منطقه تحمیل نمی‌کرد و کشور‌های اسلامی، پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار نمی‌دادند.