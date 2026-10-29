در آستانه روز محیط بان، استاندار در دیدار محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده پلنگ دره، در خصوص تأمین دوربین‌های پایش و رصد مناطق حفاظت شده قول مساعد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار قم در دیدار با محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، ضمن شنیدن مسائل و مطالبات آنان، برای تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله موتورسیکلت و دوربین‌های پایش و رصد مناطق حفاظت‌شده قول مساعد برای پیگیری داد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و حانشین فرماندهی انتظامی استان همزمان با روز ملی محیط‌بان با حضور در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، از تلاش‌های محیط‌بانان قدردانی کرد و پای صحبت‌ها و مطالبات آنان نشست.

در این دیدار، محیط‌بانان مهم‌ترین مشکلات و نیاز‌های خود را برای حفاظت مؤثرتر از عرصه‌های طبیعی استان مطرح کردند که کمبود تجهیزات و امکانات میدانی، از جمله موتورسیکلت و دوربین‌های همراه و تجهیزات رصد و پایش مناطق، از مهم‌ترین این مطالبات بود.

استاندار قم نیز با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و ضرورت پشتیبانی از نیرو‌های فعال در این حوزه، برای پیگیری و تأمین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان قول مساعد داد.

همچنین مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، نیز در این دیدار با اشاره به گستره عرصه‌های طبیعی تحت حفاظت در استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان قم تحت حفاظت محیط زیست استان قرار دارد که صیانت از این مناطق بر عهده محیط‌بانان است.

گفتنی است در تقویم کشورمان روز ۸ آبان به عنوان روز ملی محیط‌بان نام‌گذاری شده است؛ روزی برای پاسداشت تلاش نیرو‌هایی که حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های زیست‌محیطی کشور را بر عهده دارند.