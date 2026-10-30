هنرمندان اصفهانی با یادآوری خاطرات دیدار با رهبر شهید در سفر هشتم آبان ۱۳۸۰ به اصفهان، از توجه ایشان به هنر، ادبیات و هویت فرهنگی این شهر روایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاد رضا بدرالسماء، نگارگر اصفهانی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما از دیدار خود با رهبر شهید در جریان سفر تاریخی ایشان به اصفهان گفت؛ دیداری که با خاطره‌ای ماندگار از درخواست چفیه و هدیه گرفتن آن همراه شد.

مصطفی هادوی، شاعر و ادیب اصفهانی ملقب به «شهیر اصفهانی» نیز از دیدار خود با رهبر شهید در دانشگاه اصفهان روایت کرد؛ دیداری که در آن، رهبر شهید او را با تخلص ادبی‌اش شناختند.

هادوی همچنین به دیدار سال‌ها پیش خود با ایشان در کنگره بزرگداشت حافظ در شیراز اشاره کرد و گفت نام ادبی او از آن دیدار در خاطرشان مانده بود.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما

این دو هنرمند با اشاره به جایگاه علم، هنر و ادبیات در هویت تاریخی اصفهان، از توجه رهبر شهید به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهر یاد کردند و از تاکید رهبر شهید به بزرگداشت فرهنگ و هویت اصفهان گفتند.

سفر هشتم آبان ۱۳۸۰ رهبر شهید به اصفهان و سخنرانی ایشان در میدان امام، از رویداد‌های ماندگار تاریخ معاصر این شهر به شمار می‌رود؛ خاطره‌ای که روایت‌های هنرمندان، بخشی از ابعاد فرهنگی آن را بازگو می‌کند.