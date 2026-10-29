تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در هفته دهم لیگ برتر فوتسال با نتیجه یک بر صفر مقابل فولاد زرند ایرانیان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان عصر امروز در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتسال در سالن شهدای پالایشگاه شهرک شهید محمد منتظری اصفهان میزبان فولاد زرند ایرانیان بود و با ارائه یک بازی تدافعی منسجم به برتری یک بر صفر دست یافت.

میزبان در اواسط نیمه اول با گل محمد مرادی پیش افتاد و با حفظ ساختار دفاعی، این برتری را تا پایان بازی حفظ کرد.

در نیمه دوم، تیم میهمان هرچند با چند تغییر تاکتیکی به میدان آمد، اما برتری خط دفاعی پالایش نفت اصفهان در تصاحب توپ و میدان همچنان پابرجا ماند تا این دیدار با پیروزی نماینده اصفهان به پایان برسد.

پالایش نفت اصفهان با این برد، پنجمین پیروزی فصل خود را کسب کرد و با ۱۷ امتیاز به رده ششم جدول رده‌بندی صعود کرد.