استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان گفت: باید با عزم جدی، آب تا پایان دولت چهاردهم به شهر قزوین برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، محمد نوذری در نشست شورای عالی راهبری استان قزوین، با اشاره به وابستگی تأمین آب شرب استان به منابع زیرزمینی و چاه‌ها، هشدار داد که این منابع دیگر پاسخگوی نیاز استان نیستند و قزوین برای تابستان آینده با چالش تأمین آب شرب روبه‌رو خواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح انتقال آب از سد طالقان حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد، افزود: اگر آب تا پایان امسال به مهرگان برسد، امکان انتقال آن به شهر قزوین نیز فراهم خواهد شد.

به گفته استاندار، آب شرب تا نوروز به شهر محمدیه می‌رسد و این طرح در مجموع، تأمین آب ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستا را دنبال می‌کند.

نوذری با اشاره به تبدیل طرح انتقال آب به الگویی در سطح کشور، از حمایت و توجه مسئولان ملی به این پروژه خبر داد و گفت: دکتر عارف نیز از روند اجرای این طرح قدردانی کرده است.

نوذری در ادامه گزارشی از وضعیت استان در دوران جنگ ارائه کرد و گفت: در جریان جنگ، ۷۴ واحد صنعتی آسیب دیدند و همه امکانات استان در اختیار نیرو‌های مسلح قرار گرفت. با وجود این شرایط، روند بازسازی نیز دنبال شد؛ به‌طوری‌که ۸۵ درصد واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده مرمت شده‌اند.

استاندار با اشاره به آسیب‌دیدن روستای تتنک در جریان جنگ گفت: خانه‌های آسیب‌دیده این روستا در مدت پنج ماه بازسازی و به مردم تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه قزوین حدود ۱۰ درصد صنعت کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی و مشکلات موجود، صادرات استان در هفت ماه امسال رشد مثبت داشته و صنایع همچنان پویا هستند و افزایش تولید را تجربه می‌کنند.

استاندار همچنین گفت تاکنون گزارشی از بیمارشدن افراد شاغل در صنایع استان در این شرایط دریافت نشده است.

نوذری ثبت جهانی الموت را یکی از رویداد‌های مهم استان دانست و گفت: پس از این اتفاق، شمار گردشگران دوونیم برابر شده است.

به گفته وی، گردشگری ظرفیت مهمی برای رونق فضای کسب‌وکار دارد و در همین راستا، ۲۹ طرح در چارچوب ثبت جهانی الموت آماده شده است.