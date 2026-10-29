به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس دادگستری شهرستان لنگرود با اعلام این خبر افزود: با پیگیری‌های دادگستری لنگرود و مساعدت یک خیّر نیک‌اندیش در راستای حمایت از زندانیان نیازمند و کمک به بازگشت آنان به آغوش خانواده، زمینه آزادی ۱۲ نفر از زندانیان محکوم مالی با بدهی بیش از ۲ میلیارد تومان از زندان فراهم شد.

سیدهاشم میرحسینی در ادامه تصریح کرد: این اقدام خداپسندانه در چارچوب رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و فراهم‌سازی زمینه بازگشت محکومان مالی به زندگی عادی صورت گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش و مشارکت خیرین در حل مشکلات اجتماعی، اظهار داشت: آزادی زندانیان واجد شرایط، به‌ویژه محکومان مالی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می‌برند، اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

رئیس دادگستری شهرستان لنگرود ضمن قدردانی از اقدام خیرخواهانه نیکوکاران، نقش خیّرین و نیک‌اندیشان را در گره‌گشایی از مشکلات مردم و بازگرداندن امید به خانواده‌های زندانیان بسیار مؤثر دانست و بر تداوم تلاش‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این زمینه تأکید کرد.