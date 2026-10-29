نماینده ولی فقیه در استان قزوین:
همافزایی برای حل مشکلات و پیگیری طرحهای کلان استان ضروری است
نماینده ولیفقیه در استان قزوین، با تأکید بر تقویت وحدت و همدلی میان نیروها و شخصیتهای اثرگذار استان، گفت: شورای عالی راهبردی قزوین فرصتی برای بررسی مسائل کلان، پیگیری پروژههای معطلمانده و کمک به پیشبرد امور استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین
، آیتالله مظفری در نشست شورای عالی راهبردی قزوین با اشاره به ضرورت همافزایی برای حل مسائل استان گفت: این نشستها قرار است هر سه ماه یکبار با هدف گفتوگو درباره موضوعات و مسائل کلان استان برگزار شود تا زمینه برای رفع مشکلات و پیشبرد طرحها فراهم شود.
وی افزود: میتوان از این فرصت برای همافزایی بیشتر و کمک به پیشبرد امور استان استفاده کرد؛ بهویژه درباره پروژههای بزرگی که به دلایل مختلف تاکنون امکان اجرا پیدا نکردهاند و در این جلسات مورد بررسی قرار میگیرند.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنانش از سران سه قوه به دلیل مدیریت شرایط جنگی و تأمین کالاهای اساسی و همچنین از استاندار قزوین برای اقدامات انجامشده در این زمینه قدردانی کرد.
قزوین در دوران جنگ با مدیریت مناسب به پردیس فرصتها تبدیل شد
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با قدردانی از مدیریت عالی استان در دوران جنگ، قزوین را استانی برخوردار از فرصتهای متعدد برای توسعه دانست و بر آمادگی استان برای پذیرش ایدهها و طرحهای قابل اجرا تأکید کرد.
سالار ولایتمدار با بیان اینکه قزوین به پردیس فرصتها تبدیل شده است، افزود: آغوش استان برای پذیرش فرصتهای جدید باز است و از ایدهها و طرحهای عملیاتی که به توسعه استان کمک کنند، استقبال میکنیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس همچنین از مجموعه آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب به دلیل مدیریت منابع آب و اقدامات انجامشده در این حوزه قدردانی کرد.