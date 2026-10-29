وی افزود: می‌توان از این فرصت برای هم‌افزایی بیشتر و کمک به پیشبرد امور استان استفاده کرد؛ به‌ویژه درباره پروژه‌های بزرگی که به دلایل مختلف تاکنون امکان اجرا پیدا نکرده‌اند و در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از سخنانش از سران سه قوه به دلیل مدیریت شرایط جنگی و تأمین کالا‌های اساسی و همچنین از استاندار قزوین برای اقدامات انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد.

قزوین در دوران جنگ با مدیریت مناسب به پردیس فرصت‌ها تبدیل شد

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با قدردانی از مدیریت عالی استان در دوران جنگ، قزوین را استانی برخوردار از فرصت‌های متعدد برای توسعه دانست و بر آمادگی استان برای پذیرش ایده‌ها و طرح‌های قابل اجرا تأکید کرد.

سالار ولایتمدار با بیان اینکه قزوین به پردیس فرصت‌ها تبدیل شده است، افزود: آغوش استان برای پذیرش فرصت‌های جدید باز است و از ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی که به توسعه استان کمک کنند، استقبال می‌کنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس همچنین از مجموعه آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب به دلیل مدیریت منابع آب و اقدامات انجام‌شده در این حوزه قدردانی کرد.