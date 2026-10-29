مشاور رهبر معظم انقلاب، در فضای مجازی تصریح کرد: اروپا در چارچوب همکاری ناتو با آمریکا، باد کاشت و امروز طوفان بحران اقتصادی و اجتماعی را درو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در واکنش به شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی در چند کشور اروپایی و همچنین اعتراف رئیس جمهور فرانسه که بحران‌های امروز پاریس را به تنگه هرمز مربوط دانست، نوشت: اروپا در روز‌های جولان ترامپ علیه جمهوری اسلامی با عملکرد خود در قالب همکاری ناتو، باد کاشت و امروز با بحران اقتصادی و اجتماعی در حال درو کردن طوفان خودخواسته است.

مشاور رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: مکرون حالا آشوب‌های پاریس را به تنگه هرمز گره زده است. پیامد‌های جنگ نابخردانه امریکا و اسرائیل علیه ایران، جهانی است.