پخش زنده
امروز: -
پدافند غیرعامل یا در نظر گرفتن اصول پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای وارد شده در مواقع بحران، موضوعی که این روزها از اهمیت بالایی برخوردار ایت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا کیخایی رئیس اداره مدیریت حوادث و بلایای اورژانس اصفهان گفت: در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمانها، صنایع و حتی مردم عادی میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.یکی از این نهادها اورژانس است.
محسن مومنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان هم گقت: ۱۷۴ پایگاه اورژانس،پیش بیمارستانی در اصفهان فعال است.
وی افزود: هلال احمر که یکی از ستونهای امداد رسانی در زمان حوادث گفته می شود ظرفیت های انسانی و تجهیراتی اش را ارتقا داده است.
شهرداری هم بعنوان یکی از دستگاههای خدمات رسان با در نظر گرفتن برنامه های گوناگون این موضوع رو در دستور کار قرار داده است.