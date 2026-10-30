به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا کیخایی رئیس اداره مدیریت حوادث و بلایای اورژانس اصفهان گفت: در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.یکی از این نهادها اورژانس است.

محسن مومنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان هم گقت: ۱۷۴ پایگاه اورژانس،پیش بیمارستانی در اصفهان فعال است.

وی افزود: هلال احمر که یکی از ستونهای امداد رسانی در زمان حوادث گفته می شود ظرفیت های انسانی و تجهیراتی اش را ارتقا داده است.

شهرداری هم بعنوان یکی از دستگاه‌های خدمات رسان با در نظر گرفتن برنامه های گوناگون این موضوع رو در دستور کار قرار داده است.