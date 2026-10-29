به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز در حاشیه دیدار با جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفتر استاندار لرستان، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح، اظهار کرد: ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران همواره به‌واسطه جانفشانی‌ها و فداکاری‌های خود در دفاع از ایران، اسلام و مردم، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد احترام و اعتماد ملت است.

وی با اشاره به استمرار تعامل و همکاری مدیریت استان با فرماندهان ارتش افزود:در این دیدار، موضوعات مشترک و مسائل باقی‌مانده در دستور کار بررسی شد و درباره بخشی از این مسائل، به‌ویژه تعیین تکلیف اراضی ارتش در خرم‌آباد، توافقات مهمی صورت گرفت.

استاندار لرستان با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت پشتیبانی از نیروهای مسلح بیان کرد: دلاورمردی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه جنگ‌های تحمیلی اخیر، وظیفه ما را برای حمایت از نیروهای مسلح سنگین‌تر می‌کند؛ ازاین‌رو تمام ظرفیت استان را برای پشتیبانی از نیروهای ارتش مستقر در لرستان به کار خواهیم گرفت.