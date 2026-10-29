تعیین تکلیف ۴۰۰ هکتار از اراضی متعلق به ارتش در خرم آباد
استاندار لرستان با اشاره به توافق با ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تعیینتکلیف بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی متعلق به ارتش در خرمآباد گفت: تعیین تکلیف زمین پادگان ۰۷ اراضی هدفگاه و میدان تیر سراب یاس از جمله این موضوعات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز در حاشیه دیدار با جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفتر استاندار لرستان، با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، اظهار کرد: ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران همواره بهواسطه جانفشانیها و فداکاریهای خود در دفاع از ایران، اسلام و مردم، از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و مورد احترام و اعتماد ملت است.
وی با اشاره به استمرار تعامل و همکاری مدیریت استان با فرماندهان ارتش افزود:در این دیدار، موضوعات مشترک و مسائل باقیمانده در دستور کار بررسی شد و درباره بخشی از این مسائل، بهویژه تعیین تکلیف اراضی ارتش در خرمآباد، توافقات مهمی صورت گرفت.
استاندار لرستان با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت پشتیبانی از نیروهای مسلح بیان کرد: دلاورمردیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخی، بهویژه جنگهای تحمیلی اخیر، وظیفه ما را برای حمایت از نیروهای مسلح سنگینتر میکند؛ ازاینرو تمام ظرفیت استان را برای پشتیبانی از نیروهای ارتش مستقر در لرستان به کار خواهیم گرفت.
شاهرخی با تأکید بر اینکه پشتیبانی از نیروهای رزمنده و حمایت از مردم، دو اولویت مهم دولت در شرایط جنگی است تصریح کرد: نیروهای مسلح جانفدای مردم هستند و دولت نیز خود را موظف میداند تمام توان خود را برای پشتیبانی از آنان به کار گیرد. در کنار این موضوع، باید از معیشت مردم نیز حمایت کنیم، چرا که دشمن در کنار مقابله با نیروهای نظامی، سفره مردم را هدف قرار داده و با تحریم و محاصره اقتصادی درصدد افزایش فشار بر جامعه است.
استاندار لرستان به توافقات انجامشده درباره اراضی ارتش در خرمآباد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، زمین پادگان ۰۷ است که با انتقال پادگان به خارج از شهر، امکان استفاده از این محدوده برای اجرای طرحهای فاخر و عمومی شهری فراهم شده است.
شاهرخی افزود: در این زمینه توافق شد زمین معوض در اختیار ارتش قرار گیرد تا اراضی پادگان ۰۷ برای اجرای طرحهای موردنیاز شهر تعیین تکلیف و در مسیر منافع عمومی استفاده شود.
وی با اشاره به وجود اراضی دیگر متعلق به ارتش در محدوده خرمآباد خاطرنشان کرد: درباره اراضی قابلتوجه دیگری نیز توافق شد در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف، تفکیک و عرضه بخشی از زمینها انجام شود تا ضمن تأمین حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران زمینه استفاده مناسب از این ظرفیت برای توسعه شهر و پاسخگویی به نیازهای مردم فراهم شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه در این نشست گام مؤثری برای پیشبرد توافقات برداشته شد، گفت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری مسئولان ارتش، امیدواریم در آینده نزدیک نتایج این توافقات بهصورت ملموس برای مردم استان نمایان شود.
شاهرخی اظهار کرد: با تعیین تکلیف اراضی پادگان ۰۷، ۱۲۰ هکتار از اراضی هدفگاه و ۳۰۰ هکتار اراضی میدان تیر سراب یاس در مجموع بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی این مجموعه در خرمآباد تعیین تکلیف خواهد شد که این موضوع میتواند در برنامهریزی و توسعه شهری اهمیت زیادی داشته باشد.