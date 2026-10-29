به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده‌های عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ حمله هوایی و موشکی انجام دادند. حملات عربستان اماکن غیرنظامی در استان‌های صعده، حجه، البیضا، الجوف، تعز و لحج را هدف قرار دادند.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۳۵۹۶ مورد رسیده است.