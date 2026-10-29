رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در جمع مدیران استان قم با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور، بر دو وظیفه اصلی مسئولان شامل حفظ روحیه ملی و مقابله با تبلیغات روانی دشمن و همچنین ارتقای آمادگی عملیاتی تاکید کرد.

حفظ روحیه ملی و ارتقای آمادگی، دو وظیفه اصلی مسئولان در شرایط جنگ

حفظ روحیه ملی و ارتقای آمادگی، دو وظیفه اصلی مسئولان در شرایط جنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار غلامرضا جلالی گفت: در نظام عملیاتی، دستگاه‌های اجرایی هر کدام دارای وظایف و تکالیفی در شرایط مختلف هستند وباید با طراحی، آموزش، تمرین ارتقای آمادگی خود را بالا ببرند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه با ارزیابی عملکرد استان قم در گذر جنگ افزود:استان قم نسبت به سایر استان‌ها کمتر آسیب دیده، اما توانست زیرساخت‌ها را اداره و پاسخ به نیاز‌های مردم را به خوبی انجام دهد.

در ادامه استاندار قم گفت: باید پدافند را به عنوان یک امر همیشگی بپذیریم و همواره آن را پیگیری کنیم.

اکبر بهنام جو با اشاره به لزوم آمادگی کامل در برابر تهدیدات احتمالی در سطح استان، افزود: مقدمات لازم برای آمادگی کامل‌تر فراهم شده و تمام تمهیدات برای حفظ امنیت مردم دیده شده است.