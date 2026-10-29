معاون وزیر جهاد کشاورزی از بررسی سه طرح بزرگ در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برای افزایش تولید، مقابله با بیابان‌زایی و تقویت امنیت غذایی در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به ظرفیت‌های دشت قزوین در تأمین امنیت غذایی، گفت: این طرح‌ها شامل ایجاد مجتمع‌های پرورش ماهی در حوضه آبخیز شاهرود، توسعه زراعت چوب با استفاده از آب‌های نامتعارف و توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای استان است.

به گفته افلاطونی، طرح ایجاد ۹ مجتمع پرورش ماهی در حوضه آبخیز شاهرود، ظرفیت تولید سالانه ۹ هزار تن محصولات آبزی را دارد و در صورت اجرا می‌تواند برای ۲ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۴ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تعاونی‌ها نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب تصفیه‌شده، با هدف تولید چوب، گسترش پوشش گیاهی و مقابله با بیابان‌زایی و گردوغبار، به‌ویژه در منطقه الله‌آباد، از دیگر طرح‌های مطرح‌شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایجاد شهرک گلخانه‌ای نودهک و اجرای فاز دوم مجتمع گلخانه‌ای تاکستان نیز در فهرست طرح‌های مورد بررسی قرار دارد.