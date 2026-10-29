مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تأکید بر برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز برق، گفت: جمع‌آوری این انشعاب‌ها و کاهش تلفات شبکه، از اولویت‌های اصلی این شرکت برای ارتقای پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی امروز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه، همزمان با آغاز سی‌وششمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در امور برق منطقه ۴ این شرکت و به‌صورت برخط با شرکت توانیر، اظهار کرد: انشعاب‌های غیرمجاز برق از عوامل اصلی بروز اختلال در شبکه، نوسان ولتاژ، قطعی برق و آسیب به تجهیزات شبکه و وسایل برقی شهروندان هستند و اجرای طرح ملی مهتاب با هدف شناسایی و جمع‌آوری این انشعاب‌ها و کاهش تلفات انرژی دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در اجرای این طرح، افزود: تأمین برق مطمئن و پایدار، رسالت اصلی شرکت توزیع نیروی برق اهواز است و در این مسیر، برای برخورد قانونی با متخلفان و صیانت از حقوق شهروندان، از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

فراتی ادامه داد: افرادی که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق، پایداری تأمین برق را مختل می‌کنند و موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شوند، علاوه بر جمع‌آوری انشعاب غیرقانونی، مطابق دستورالعمل‌های مربوطه مشمول محاسبه هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه‌های قانونی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به اهداف برگزاری این مانور سراسری در کلانشهر اهواز، بیان داشت: جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته ناشی از سوءاستفاده برخی افراد و کاهش تلفات انرژی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است. در همین راستا، با تلاش نیروهای عملیاتی و برق‌بانان شرکت و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان و متخصصان فنی، اقدامات مؤثری در چارچوب طرح ملی مهتاب انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این اقدامات، میزان تلفات انرژی برق در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق اهواز به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.

فراتی در تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: تاکنون میزان انرژی تلف‌شده شناسایی‌شده به ۶۲۷ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده و بیش از ۲۳ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه برق جمع‌آوری شده است.

وی همچنین با اشاره به برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز افزود: با همکاری دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، تاکنون حدود یک‌هزار و ۴۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در سطح کلانشهر اهواز شناسایی، جمع‌آوری و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: در مواردی که مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و دستگاه‌های آن‌ها با حکم قضایی توقیف می‌شوند، میزان مصرف برق غیرمجاز بر اساس تعرفه مربوط به استخراج رمزارز محاسبه و هزینه آن از متخلفان مطالبه می‌شود. بر اساس اعلام این شرکت، تعرفه مورد اشاره برای هر کیلووات‌ساعت ۸۱ هزار و ۹۰۰ ریال است و محاسبات بر مبنای دوره مصرف غیرمجاز انجام می‌شود.

وی با اشاره به میزان مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهار کرد: هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط حدود ۳.۵ کیلووات برق در ساعت مصرف می‌کند که در صورت فعالیت مستمر، میزان مصرف آن به حدود ۸۴ کیلووات‌ساعت در شبانه‌روز می‌رسد.

فراتی در پایان تأکید کرد: جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه، اولویت نخست شرکت توزیع نیروی برق اهواز است. اجرای این اقدامات، به‌ویژه در فصل گرم سال، می‌تواند به بهبود مدیریت شبکه، افزایش پایداری تأمین برق و ارتقای رضایت شهروندان کمک کند.

در پایان این برنامه به دو نفر از برقبانانی که در طول اجرای مانور فعالیت مستمر و ارزشمندی داشته اند با اهدا لوح تقدیر و پاداش نقدی تجلیل بعمل آمد.