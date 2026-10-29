سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن با تأکید بر اهمیت بازی پیش رو، از عزم کامل تیم برای کسب سه امتیاز و عبور از شرایط سخت لیگ خبر داد و گفت که مجموعه باشگاه و بازیکنان از این مسئولیت آگاه‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد ربیعی سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان با بیان اینکه این بازی برای هر دو تیم پراهمیت است و کادر فنی از این حساسیت آگاه است ابراز امیدواری کرد: فردا تیمی که شایستگی بیشتری دارد به پیروزی برسد و بازیکنان نیز باید تمام انرژی و تعهد خود را برای عبور از مقاطع دشوار به کار بگیرند.

وی در پاسخ به پرسش درباره وعده پیروزی در بازی فردا نیز گفت که تیم مصمم است و لیگ امسال به‌ویژه برای تیم‌های پایین جدول شرایط خاص و فشرده‌ای دارد.

به گفته ربیعی تمام انرژی کادر فنی، باشگاه و بازیکنان صرف این خواهد شد که هواداران را شاد کنند و آنها حتی قطره‌ای از انرژی را دریغ نخواهند کرد.

وی تأکید کرد تیم با استراتژی، برنامه‌ریزی و نظم پیش می‌رود و هدفش کسب سه امتیاز بازی فرداست.

سرمربی ذوب‌آهن افزود: از زمان پذیرش مسئولیت، شرایط تیم را از نزدیک بررسی و تحلیل کرده و قرار است نزدیک نیم‌فصل با تحلیلی دقیق، گزارش مبسوطی از وضعیت تیم به هواداران ارائه شود.

او درباره پنالتی‌های جواد محمدی نیز گفت که ممکن است بار دیگر به او اجازه زدن پنالتی داده شود یا این مسئولیت به بازیکن دیگری سپرده شود.

به گفته او، محمدی در نخستین سال حضورش در ذوب‌آهن پنالتی‌های خوبی می‌زد و به همین دلیل دوباره این فرصت به او داده شد؛ او بازیکن خوبی است و اکنون در تلاش است به شرایط ایده‌آل گذشته بازگردد.