به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر ابوترابی نماینده مردم شهرستان نجف‌آباد در مجلس در این آیین با اشاره به فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری مهردشت تا مرکز شهرستان نجف‌آباد، استقلال این مجموعه را گامی مؤثر در تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی دانست.

وی همچنین از تلاش و پیگیری مسئولان، خیران و دست‌اندرکاران این طرح قدردانی کرد.

طرح استعدادیابی دوومیدانی با شرکت بیش از ۳۵ نفر در بویین میاندشت برگزار شد.

رئیس هیات دو ومیدانی بویین میاندشت گفت:دراین طرح که در دوه رده سنی نونهالان ونوجوانان برگزار شد، بیش از ۳۵ نفر شرکت کردند که از هررده سنی ۶ نفر برای دو سرعت واستقامت انتخاب شدند.

محمود رضا ماندنی با اشاره به اینکه از افراد منتخب برای مسابقات شهرستان واستان استفاده خواهد شد اضافه کرد: در دوهفته آینده مسابقات دو ومیدانی شهرستان برگزار خواهد شد که نفرات برترآن برای شرکت درمسابقات استانی معرفی می شوند.

وی همچنین با گلایه از وضعیت نامناسب پیست دو ومیدانی شهرستان افزود: دهه ۷۰ ساخت زمین چمن و پیست دو ومیدانی شهرستان شروع شد اما متاسفانه با گذشت بیش از سه دهه هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است وورزشکاران مجبورند در یک فضای نامناسب پر از سنگلاخ وعلف های هرز تمرین کنند.