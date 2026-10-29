مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران: علاوه بر خدمت رسانی موکب‌ها در ایام اربعین و تشییع قاعد شهید امت در حوزه‌های درمانی، اردو‌های جهادی و ایام جنگ رمضان نیز پشتیبانی‌ها انجام شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این مراسم معاون وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین هم اعلام کرد: بیش از ۴۰ میلیون نفر در تشییع قاعد شهید امت در تهران قم مشهد و کشور عراق شرکت کردند و خدمت رسانی به آنها کار بسیار سخت و بزرگی بود

علی اکبر پورجمشیدیان گفت: علاوه بر اربعین در ایام جنگ نیز در حالی که بسیاری از امکانات پادگان‌ها و نیرو‌های مسلح از دست رفته بود صنایع ملی مس پشتیبانی کرد و همین باعث تاب آوری نیرو‌های مسلح شد .

رئیس ستاد اربعین کشور تاکید کرد :ایران اسلامی هر سال امن‌ترین مراسم دنیا یعنی پیاده‌روی اربعین را در ناامن‌ترین منطقه دنیا به بهترین شکل برگزار می‌کند و این کار به پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مردم و بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد

استاندار کرمان با بیان اینکه شرکت ملی مس ایران پیشتاز مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف است گفت : آثار فعالیت‌های این شرکت در نهضت مدرسه سازی به وضوح پیداست و همین پشتیبانی بنگاه‌های اقتصادی کرمان باعث شد در دو سال اخیر این استان پیشتاز مدرسه سازی در کشور باشد.

محمدعلی طالبی افزود: استان کرمان در دو سال اخیر همچنین یکی از جایگاه‌های برتر را در ستاد اربعین داشته و در زمینه اسکان تغذیه و برپایی موکب در استان مرز خوزستان و کشور عراق فعالیت‌های بسیار خوبی داشته است.