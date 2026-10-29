نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار و جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و راهکار‌های تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.