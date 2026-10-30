به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ و گفت: منصور شیشه فروش در نشست شورای مدیریت بحران شاهین‌شهر همچنین با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو در زمستان پیش‌رو، دستور بازبینی گسترده زیرساخت‌های آبخیزداری و پل‌ها را برای پیشگیری از وقوع سیل صادر کرد.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی، ۸۰۰ واحد مسکونی و ۲۵۰ واحد صنعتی این شهرستان در اثر جنایات دشمن آسیب دیده بودند که تاکنون ۸۵ درصد از این خسارت‌ها جبران شده است.

منصور شیشه فروش با اشاره به تغییرات اقلیمی و پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو در زمستان جاری، تأکید کرد که برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیل، اقدامات مهندسی و پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، مقرر شد وضعیت ۴۶ طرح آبخیزداری با مسئولیت اداره کل حفاظت از منابع طبیعی و همچنین ۱۷ پل (شامل روگذر‌ها و زیرگذرها) با مسئولیت اداره کل راه و ترابری و شهرداری‌های شهرستان، به‌طور کامل بازبینی و اصلاح شود.

وی همچنین از مصوبه جدید این نشست خبر داد که طی آن، شهرداری‌های شهرستان موظف شدند با هدف افزایش ظرفیت پذیرش آب، عملیات لایروبی و اصلاح کانال‌های هدایت و جذب روان‌آب‌ها را در بخش‌های تعیین‌شده به‌سرعت انجام دهند.