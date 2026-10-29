نشست بررسی وضعیت مرز بین‌المللی شلمچه با هدف هم‌افزایی دستگاه‌های استان خوزستان و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست بررسی وضعیت مرز بین‌المللی شلمچه با هدف هم‌افزایی دستگاه‌های استان حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اهواز، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان، سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان، خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و طرفی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست تخصصی با تأکید بر جایگاه ویژه مرز بین‌المللی شلمچه و ضرورت نگاه ملی و استانی به ظرفیت‌های آن، گزارشی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.

همچنین بر ضرورت حضور فعال همه دستگاه‌های متولی و تقویت همدلی و هماهنگی میان مسئولان برای رسیدگی به مسائل این مرز تأکید شد.

در جمع‌بندی این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد ضمن قدردانی از توجه مدیران و دستگاه‌های اجرایی به موضوع مرز شلمچه و اشاره به مصوبات جلسه، گفت: پیوندی میان ایران اسلامی و عراق وجود دارد و این دو کشور برادرانی جدایی‌ناپذیر هستند.

وی افزود: ارتباط مستقیم و برادرانه میان مسئولان ایران و عراق می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود را باز کند و روند رفع کاستی‌ها را سرعت ببخشد.

امام جمعه اهواز با اشاره به تردد دوطرفه مردم ایران و عراق میان استان‌های خوزستان و بصره، خاطرنشان کرد: لازم است تمهیدات مناسبی در مرز‌های مشترک برای تردد مسافری و مبادلات تجاری فراهم شود تا شأن و جایگاه دو ملت حفظ شود.